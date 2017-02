Auto in Baum geprallt – drei Verletzte

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Belprahon im Berner Jura die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet über die Fahrbahn hinaus und prallte in einen Baum. Drei Personen wurden verletzt.

Ein Mitfahrer wurde beim Unfall im Auto eingeklemmt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten, und ein Helikopter der Rega flog ihn ins Spital. Der Lenker und die Beifahrerin konnten sich selber aus dem Auto befreien, wurden aber ebenfalls verletzt. Zwei Ambulanzen brachten sie ins Spital. (mb/sda)