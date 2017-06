Badegäste warten eine Stunde lang aufs Essen

Wochenende, Kaiserwetter, Fest der neuen Beiz: Am Samstag kam in der Ka-We-De einiges zusammen. Zu viel für die neuen Beizer im städtischen Freibad, muss man leider sagen. Wer um 19.24 Uhr am Buffet einen Burger und einen Hotdog bezahlte und mit der Quittung bei der Essensausgabe anstand, wähnte sich zwar in einer guten Position. Höchstens ein Dutzend Leute hatten sich davor eingereiht, das würde nicht allzu lange dauern.

Denkste. Als das Essen nach 50 Minuten kam, hatte der Walliser, der schon eine Viertelstunde länger und mit bemerkenswerter Gelassenheit wartete, sein Essen noch immer nicht erhalten. Als er sich zu fragen traute, ob denn «Patrick» auch bald an der Reihe sei, wurde er angepflaumt: Zwei Leute seien kurzfristig ausgefallen, man tue, was möglich sei.

Leider kursieren aber seit der Eröffnung der drei Betriebe der Badi-Beizli GmbH Geschichten über lange Wartezeiten bis hin zum totalen Chaos in der Küche, sei es im Wylerbad, im Weyerli oder in der Ka-We-De. In der Ka-We-De hat man auch nach mehreren Besuchen nicht das Gefühl, dass sich jemand zuständig fühlt, die Abläufe zu optimieren.

Warum wird nicht wenigstens kommuniziert, wenn fast nichts mehr geht? Wieso werden bei Hochbetriebstagen Hotdogs und Burger nicht auf einen Outdoorgrill ausgelagert? Sorry, wir versuchen bloss mitzudenken. Ach ja, und noch dies: Wieso kostet Take-away nicht weniger, wenn die Bestellungen von den Tischen schon prioritär behandelt werden? Und wieso kosten die Industriefritten gleich viel wie die «handgeschnitzten», wenn der «Soulfood» ausgegangen ist?

Um 20.14 Uhr lagen Burger und Hotdog auf der Anrichte, 13 Minuten später waren sie verzehrt. Die Sonne verkroch sich hinter die Baumwipfel am Horizont. Es war Abend geworden, aber es war immer noch Sommer. Immerhin. (Berner Zeitung)