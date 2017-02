Bauernhaus von den Flammen komplett zerstört

Die Feuerwehrleute hatten keine Chance. Um 11.30 Uhr am Montagvormittag ging der Alarm über einen Brand in Rollishaus in der Gemeinde Guggisberg ein. «Als wir dort eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand», sagt Patrik Ulrich, Kommandant der Feuerwehr ­Rüschegg-Guggisberg.

Das Wohnhaus eines Bauernbetriebs brannte schliesslich vollständig nieder. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, steht die Brandursache noch nicht fest.

Bewohner nicht daheim

Der Guggisberger Gemeinde­präsident Hanspeter Schneiter schaute beim Brandplatz vorbei. Wie er berichtet, waren die beiden Bewohner des Hauses, ein Vater und sein Sohn, nicht zu Hause. Der Sohn war auswärts bei der Arbeit, der Vater offenbar beim Einkaufen. «Als er zurückkehrte, brannte es.»

Vorübergehend hätten die Bewohner eine Bleibe im ehema­ligen Schulhaus Riedacker ge­funden. Dort steht derzeit eine ­Wohnung frei. «Wir sind sehr betroffen», sagt Schneiter. Der Gemeinderat werde sich in den nächsten Tagen sicher damit befassen, wie den Betroffenen weiter geholfen werden könne.

Tiere wurden gerettet

Tiere kamen ebenfalls nicht zu Schaden. «Den Stall mit Kühen und Rindern konnten wir erfolgreich halten», sagt Kommandant Ulrich. Neben seiner Truppe standen auch die Feuerwehren aus Schwarzenburg und Köniz im Einsatz. Insgesamt kämpften siebzig Feuerwehrleute gegen das Feuer.

«Die Bedingungen waren nicht gerade einfach», sagt Ulrich. Der Hof sei abgelegen, die Strassen seien eng und gestern mit Schneematsch bedeckt und glatt gewesen. «Dafür sind wir aber ausgerüstet.» Auch der Feuerwehrkommandant ist betroffen. «Es ist traurig, dass sie alles verloren haben.»