Bern baut grösstes Veloverleihsystem der Schweiz auf

Die Stadt Bern setzt ihre Velo-Offensive fort. Ab Mai 2018 startet das bisher grösste Veloverleihsystem der Schweiz. Dereinst sollen an 200 Ausleihstationen 2400 Velos zur Nutzung bereit stehen.

Die Realisierung des Veloverleihsystems sei ein weiterer Schritt Richtung «Velo-Hauptstadt Bern», wird Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Die Stadt Bern hat dazu mit der PostAuto-Tochter PubliBike eine Vereinbarung abgeschlossen.

Die Stadt stellt einzig den öffentlichen Grund «nutzungsbereit» zur Verfügung, leistet aber keinen Betriebsbeitrag. Hingegen beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat Investitionen von insgesamt rund 2 Millionen Franken: einen einmaligen Investitionskredit von 500'000 Franken sowie für die Dauer von fünf Jahren Kredite von 276'000 Franken jährlich.

Betrieben werden soll das Verleihsystem durch das Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern im Auftrag von PubliBike. So sollen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge entstehen. Das bisherige Angebot «Bern rollt», das sich vor allem an Touristen richtet, wird in das neue Verleihsystem integriert.

Hälfte der Flotte E-Bikes

Die Hälfte der Veloflotte soll aus E-Bikes bestehen, die durch 100-prozentigen Ökostrom betrieben werden. Um Platz für die Ausleihstationen zu schaffen, müssen 97 Fahrzeugparkplätze weichen - davon 14 mit Gebührenpflicht. Dies führt zu einem Einnahmenausfall durch wegfallende Parkgebühren von jährlich 24'000 Franken.

Die Nutzer des Veloverleihs sollen das Angebot via eine Mobiltelefon-App buchen können. Das Fahrrad kann an einer anderen Station zurückgegeben werden. Der Ausleih kostet - ohne Jahresabonnement - 3 Franken für eine halbe Stunde bis 40 Franken für 24 Stunden.

Mit der Velo-Offensive will die Stadt Bern den Anteil des Veloverkehrs am Gesamtverkehr von heute 11 Prozent bis 2030 auf rund 20 Prozent steigern. Bereits 1999 nahmen die Stadtberner Stimmberechtigten ein Reglement zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs an. (tag/sda)