Berner Kita-Kinder sollen nachhaltiges Essen bekommen

Die Stadtberner Kinderbetreuungseinrichtungen sollen Mahlzeiten aus regionalen, saisonalen und fairen Produkten herstellen. So wollen es neue Standards, die die städtischen Betreuungseinrichtungen zusammen mit dem Schulamt und dem Jugendamt erarbeitet haben.

In der familienergänzenden Kinderbetreuung der Stadt Bern werden täglich durchschnittlich 2500 Mahlzeiten aufgetischt. Allein schon aufgrund dieser grossen Zahl seien gemeinsame Richtlinien sinnvoll und nötig, schreibt der Stadtberner Gemeinderat in einer Mitteilung vom Dienstag.

Bei der Zubereitung der Speisen sollen beispielsweise Zucker, Fett und Salz zurückhaltend eingesetzt werden. «Wir wollen gemeinsame Standards basierend auf einer gemeinsamen Grundhaltung, welche die Stadt bei der Mahlzeitenherstellung und beim Lebensmittelkauf einnimmt (...),» sagte Gemeinderätin Franziska Teuscher laut Mitteilung vor den Medien.

Die Richtlinien sollen regelmässig diskutiert, und wo nötig angepasst werden. Schon heute achten Kindertagesstätten, Tagesschulen und andere Einrichtungen auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung und nehmen Rücksicht auf religiöse Essgewohnheiten oder Allergien. Auch Verhaltensregeln im Zusammenhang mit Essen oder Gedanken zur Herkunft der Nahrungsmittel werden vermittelt.

Mit den neuen Richtlinien will die Stadt Bern nun auch auf Nachhaltigkeit setzen. Wichtig ist der Stadt aber auch, dass die Kinder Lust am Essen in der Gemeinschaft erleben.

Essen aus Zürich stiess auf Kritik

Ende 2014 hatte die Stadt Bern für Aufsehen gesorgt, als sie beschloss, elf Kitas während eines Pilotprojekts mit vorgekochten Mahlzeiten eines Zürcher Caterers zu versorgen. Kritisiert wurde die Stadt vor allem dafür, dass sie Essen von Zürich nach Bern transportieren liess.

Im März 2016 entschied die Stadt schliesslich, dass Mahlzeiten wenn möglich in den Betrieben selber, in Schul- und Quartierküchen hergestellt werden. Ganz auf externe Caterer verzichten könne die Stadt aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht, hiess es damals.

«Modell Vielfalt» nannte die Stadt den eingeschlagenen Kurs. Integraler Teil davon war auch der Auftrag, Ernährungs- und Qualitätsrichtlinien zu erarbeiten. (flo/sda)