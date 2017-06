Berner Kultursekretärin Veronica Schaller geht Ende 2018 in Pension

Die Nachfolge Schallers wird im Sommer 2018 ausgeschrieben, wie der Gemeinderat der Stadt Bern am Donnerstag mitteilte. In nächster Zeit werden auch zwei weitere Fach- und Führungspersonen pensioniert: Schallers Stellvertreter Peter Schrank sowie Projektleiter Martin Müller. Schranz wird Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand gehen. Für seine Nachfolge wird in den kommenden Wochen eine Stellenausschreibung erfolgen. Müller erreicht das Pensionsalter im Herbst 2020.

Mit der gestaffelten personellen Erneuerung, einem Ausbau und einer Neuorganisation nach Sparten will die Stadt sicherstellen, dass die Abteilung mehr Kapazitäten für die Kommunikation und die Begleitung der städtischen Kulturstrategie erhält.

Seit Schaller 2008 Vorsteherin der Abteilung Kulturelles wurde, stand sie verschiedentlich in der Kritik. «Ich bin nicht für Visionen zuständig, das ist Sache der Kulturschaffenden», sagte Schaller einige Monate nach ihrem Amtsantritt. Ein Satz, der ihr in der Berner Kulturszene lange Zeit übel genommen wurde.

2016 genehmigte die Stadtregierung eine von den Kulturschaffenden lange geforderte Kulturstrategie. Zuvor hatte es mit einer Grundsatzdebatte zur Stadtberner Kultur geharzt. Während die Kulturschaffenden die Verantwortung für einen solchen Dialog der Stadt zuschoben, zeigte sich die Chefin des städtischen Kulturamtes wenig begeistert von wolkigen Strategien und inhaltlichen Debatten. (tag/sda)