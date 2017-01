Amtsmissbrauch: Berner Polizisten freigesprochen

Der Prozess rund um eine turbulent verlaufene Personenkontrolle im Bahnhof Bern ist am Mittwoch mit lauter Freisprüchen zu Ende gegangen. Freigesprochen wurden sowohl die sechs darin verwickelten Polizisten als auch der Türke, der sich renitent verhielt.Einzelrichterin Bettina Bochsler sprach den Türken frei, weil der Mann in einer sogenannten Putativnotwehr gehandelt habe, wie sie bei der Urteilsbegründung im Berner Amthaus sagte. Gemeint ist, dass der Mann irrtümlicherweise davon ausging, er müsse sich gegen die Polizisten wehren.

Die sechs Polizisten sprach die Richterin des Regionalgerichts Bern-Mittelland frei, weil ihr Einsatz verhältnismässig gewesen sei. Sie hätten den Türken in der ersten Phase der Auseinandersetzung zu Boden bringen dürfen, sagte Bochsler.

Der Mann habe bei dieser Aktion nur oberflächliche Verletzungen erlitten, was zeige, dass die Polizisten keine übermässige Gewalt anwendeten. Es sei auch richtig gewesen, in der zweiten Phase der Auseinandersetzung die Sondereinheit «Enzian» beizuziehen, sagte Bochsler weiter. Und diese habe mit der Elektroschockpistole «Taser» auf den Mann schiessen dürfen.

Denn dieser habe sich mit einer Plexiglasscherbe aus der Zellenbeleuchtung bewaffnet, so dass effektiv eine Verletzungsgefahr für die Polizisten bestanden habe. Angeklagt waren die sechs Polizisten des Amtsmissbrauchs und der einfachen Körperverletzung. Die Anklage gegen den Türken lautete auf Gewalt und Drohung gegen Beamte, versuchte einfache Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand und Sachbeschädigung.

Leidet unter Uniform-Angst

Zu beurteilen hatte die Berner Richterin einen Vorfall von September 2011. An diesem Abend brachte die Transportpolizei fünf Personen auf die Polizeiwache im Berner Bahnhof, von denen sie ausging, dass sie ohne Billett Zug gefahren waren. Der Türke besass allerdings laut Bochsler ein Billett, doch gingen die Polizisten in der Wache offenbar davon aus, er habe keins.

Als der Türke nicht mit Telefonieren aufhören wollte, als er kontrolliert werden sollte, hinderte ihn ein Polizist daran. In der Folge wurde der Polizist vom Türken angegriffen. Dies nach den Worten Bochslers deshalb, weil dieser Mann unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet - wegen in der Türkei erlittenen Gewalt. Der unter einer Uniform-Angst leidende Mann habe in dieser Situation einen sogenannten Flashback erlitten, sagte die Richterin. Der Türke selber sagte vor Gericht, ihm seien damals die Bilder aus türkischen Gefängnissen wieder hochgekommen.

Der Türke bekämpfte also Polizisten, die gar nichts gegen ihn hatten und nur seine Personalien aufnehmen wollten. Später wollten sie ihn auch freilassen, doch dagegen wehrte sich der Mann ebenfalls. Er befand sich in einem «Sachverhaltsirrtum», so Bochsler.

Weil der Türke so erregt gewesen sei, hätten die Polizisten gar keine andere Wahl gehabt, als die Sondereinheit «Enzian» beizuziehen, sagte die Richterin weiter. Denn den Mann weiterhin in der Zelle zu lassen, sei nicht möglich gewesen. Und ihn mitten in der Nacht in diesem Zustand freizulassen, auch nicht. «Es war das einzig Richtige», sagte Bochsler zum «Enzian»-Einsatz.

Einstellungsverfügung angefochten

Dass es überhaupt zum Prozess kam, liegt am Türken: Er beschwerte sich vor Obergericht erfolgreich gegen eine Einstellungsverfügung des mit der Sache betrauten Staatsanwalts, wie am Mittwoch am Prozess einer der beteiligten Anwälte auf Anfrage sagte.

Der Anwalt sagte auch, zuerst sei seinerzeit eine Strafklage gegen den Türken erhoben worden, dann gegen die Polizisten.

Richterin Bochsler sagte, es sei gut, dass solche Fälle vor Gericht kämen. Denn wenn es Anschuldigungen gegen Polizisten gebe, sei es sinnvoll, dass die Justiz diese untersuche. Dies könne das Vertrauen in die Polizei nur stärken. Für die Verfahrenskosten aufkommen muss nun der Kanton Bern. (tpu/sda)