Berner retten Frankfurts grünes Wahrzeichen

Wenn der Garten ins Haus kommt

Sie sehen hübsch aus und sorgen für frische Luft: Grüne Innenräume sind im Trend. Noch gibt es in der Baubranche aber gewisse Berührungsängste.



Die Vision der Firma Aplantis ist klar: Sie will die Gebäude und Büros dieser Welt grüner machen. Dabei geht es ihr nicht in erster Linie um die Ästhetik. «Die Begrünung ist nicht nur Dekoration, sondern hat verschiedene Nutzen», sagt Firmengründer Gerhard Zemp.



Der wichtigste ist gesundheit­licher Natur. Laut Zemp lässt sich mit einer Innenbegrünung die Luftfeuchtigkeit um rund 15 Prozent erhöhen. In den modernen Gebäuden, die heutzutage oftmals nach Minergiestandards luftdicht isoliert sind, sei dies für das Innen­klima förderlich.



Gegen Lärm und Licht



Innenraumbegrünungen haben aber noch weitere praktische Nutzen. So können sie etwa als natürlicher Sichtschutz, Blendschutz oder als Raumtrennung verwendet werden. «Und sie dämpfen den Schall.»



2015 gründete der Gartenbauingenieur und Architekt Gerhard Zemp gemeinsam mit zwei Kollegen in Muri die Firma Aplantis, um sich fortan auf Begrünungsprojekte in und an Gebäuden zu spezialisieren.



Dies aus der Überzeugung her­aus, dass der Trend in Zukunft in diese Richtung gehen wird. «Mit dem verdichteten Bauen verschwindet der Boden für Grünflächen», so Zemp. Dadurch steige das Bedürfnis nach begrünten Dächern, Fassaden und Innenräumen.



Zurückhaltende Bauherren



Der Wille sei grundsätzlich auch in der Baubranche da. «Architekturwettbewerbe gewinnt man heute fast nur noch, wenn es beim Konzept auch einen gewissen Grünanteil gibt.»



Wenn es dann aber um die Realisierung ginge, verzichteten viele Bauherren und Investoren doch darauf, weil sie keine Erfahrung damit hätten und keine Risiken eingehen wollten, was beispielsweise die Bewässerung anbelange. Hier will die Firma Aplantis – nach eigener Aussage das europaweit erste unabhängige Architekturbüro für Gebäudebegrünung – Abhilfe schaffen.



Dass das Wissen vorhanden ist, beweist nicht nur der Prestigeauftrag aus Frankfurt. Bei früheren Tätigkeiten hat Gerhard Zemp bereits einige grössere Gebäude begrünt, unter anderem die neuen Hauptgebäude der SBB und der Post im Wankdorf oder den Postfinance-Hauptsitz beim Guisanplatz. Weiter hat er Grünfassaden und Innengärten im Basler Novartis-Campus gestaltet, wo er mit den Stararchitekten Herzog & de Meuron zusammenarbeitete.



Wie stark die Gebäudebegrünung in der Architektur derzeit am Kommen ist, zeigen die Aufträge, die laut Zemp immer regelmässiger ins Haus flattern. Diese sind zuweilen auch etwas verrückt. «Vor kurzem hatten wir eine Anfrage aus dem Nahen Osten, wo wir eine Metrostation bepflanzen sollten.»



Bei einer anderen Anfrage aus derselben Region ging es um die Begrünung einer riesigen Luxuspoollandschaft. Bei beiden haben die Berner abgesagt. «Wir finden nachhaltige Architektur wichtiger und verfolgen nicht blind irgendwelche Prestigeprojekte.»



Begrünte Möbel



Nebst der Begrünung von Innenräumen und Gebäudefassaden ist die Firma auch im Designbereich tätig. Hier tüfteln Zemp und sein Team bereits an Lösungen, bei denen Pflanzen direkt in Möbel integriert ­werden.