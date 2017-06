Bernhard Ludwig neuer Präsident der Burgergemeinde Bern

Bernhard Ludwig ist neuer Präsident der Burgergemeinde Bern. Er tritt die Nachfolge von Rolf Dähler an, der sein Amt nach über sechs Jahren Ende Montag abgibt.

Der neue Mann an der Spitze der Bernburger, Bernhard Ludwig, ist Fürsprecher und hauptberuflich in verschiedenen Funktionen unternehmerisch tätig, wie die Burgergemeinde Bern am Mittwoch mitteilte. Neuer Vizepräsident ist der Unternehmer Bruno Wild. (tag/sda)