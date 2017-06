Blühendes Business mit ÖV-Pendlern

Fahrgastinformationen im öffentlichen Verkehr müssen ein brummendes Business sein. Yves Kilchenmann (37) steht im Obergeschoss des grossen Bürogebäudes unweit der S-Bahn-Station Liebefeld, wo die Firma Livesystems eingemietet ist.

Hinter ihm stapeln sich, noch verpackt, kürzlich gelieferte Bildschirme und allerlei IT-Gadgets; die Tanksäule, die im unteren Stock mitten im Grossraumbüro steht, würde wohl auch hierhingehören. Die kreative Unordnung eines Start-ups! Doch die Livesystems Holding AG, etablierte Marktleaderin, feiert gerade das zehnjährige Bestehen.

Kilchenmann steckt die Hände in die Hosentaschen, er möchte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade in den Büros arbeiten, auf das Bild holen, das die Fotografin von ihm machen will – vielleicht, weil ihm die Karriere, die er und seine Crew in den letzten zehn Jahren hingelegt haben, fast ein bisschen unwirklich vorkommt.

Start mit Marzilibahn

2007 gründete der erklärte Autodidakt Kilchenmann, der sein Informatikstudium nach eigenen Angaben nach wenigen Tagen ­abgebrochen hatte, mit Olivier Chuard – dem Bruder des Bolliger Unternehmers Alain Chuard, der 2012 seine Internetfirma Wild­fire spektakulär an Google verkaufte – die Livesystems AG.

Basis war die Masterarbeit Chuards, in der er sich mit Internetwerbung auseinandersetzte. 2008 stiess Christian Imhof zum wild entschlossenen Start-up – und das Marzilibähnchen als erster Kunde, für dessen zweiminütige Fahrt die Livesystems-Tochterfirma Passenger TV die erste digitale Fahrgastinformation in den Schweizer ÖV brachte.

Heute wirkt der Miniatureinstieg fast wie ein Witz. Passenger TV ist Schweizer Marktführer im Bereich der visuellen Fahrgastinformation, mehr als 50 ÖV-Unternehmungen – darunter BLS, Postauto, SBB oder Rhätische Bahn – gehören zu den ­Kunden. Nicht allerdings der Lokalmatador Bernmobil, der mit der APG (Allgemeine Plakat­gesellschaft) zusammenarbeitet.

Fast niemand kommt an Pas­senger TV vorbei: Die Firma bespielt fast 4000 Bildschirme in 2300 ÖV-Kompositionen und erreicht jeden Tag, offiziell beglaubigt von der Wemf AG für Medienforschung, über eine Million Passagiere. Das sind – mit Ausnahme des Gratisblatts «20 Minuten» – mehr Leser, als jede Tageszeitung hat. Livesystems gewann 2012 den Swiss Economic Award, beschäftigt 50 Angestellte und betreibt ein Dutzend Büros in der ganzen Schweiz.

Abholen bei Langeweile

Chuard und Imhof haben sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, von der Gründergeneration steht nur Kilchenmann als Head of Market noch an der Front. Und er hütet sich davor, über den Einstieg beim kleinen Marzilibähnchen zu lachen. «Das war extrem wichtig», sagt Kilchenmann, «wir konnten in der Realität zeigen, dass unser System funktioniert.»

Und zwar nicht nur technisch, sondern auch sozial. Salopp formuliert geht die Geschäftsidee von Passenger TV so: Die Momente der latenten Langeweile beim Pendeln im öffentlichen Verkehr sollen mit bewegten Botschaften an Bildschirmen im Fahrzeuginnern zu einer ökonomischen Win-win-Situation werden – für die ÖV-Firma und Livesystems.

«Kleine Fehlertoleranz»

Das Modell, das in immer mehr öffentlichen Verkehrsmitteln Standard ist, funktioniert so: Die ÖV-Unternehmung nutzt einen Bildschirm für die Bekanntgabe der nächsten Haltestelle, allfälliger Umleitungen, Betriebsstörungen, aber auch Kundenaktionen.

Auf dem zweiten Screen wechseln sich – von Passenger TV betrieben – von einem regionalen Verlag gelieferte News zu Politik, Wirtschaft, Sport und Wetter ab mit lokal fein abgestimmter Werbung, die höchstens ein Viertel des Sendevolumens umfassen darf – und der ÖV-Unternehmung zusätzliche Einnahmen verschafft.

Diese Rechnung geht indessen nur auf, wenn die ÖV-Passagiere die ungefragte Informations­berieselung goutieren, tatsächlich hinschauen – und sich nicht ärgern. «Die Fehlertoleranz in unserem Business ist sehr klein», bestätigt Kilchenmann, «das ist für uns eine ständige, grosse ­Herausforderung.»

Vor allem für die Techniker und IT-Spezialisten der Firma: Ein Metzger aus Köniz kann auf Passenger TV Werbung buchen, die nur ausgestrahlt wird, wenn das Postauto oder die Zugkomposition tatsächlich durch Köniz fährt.

Gut möglich, dass das Fahrzeug am Vortag im Emmental im Einsatz stand oder irgendwo im Welschland. Die GPS-verlinkte Soft-ware muss aber fähig sein, stets diejenigen Inhalte auf die Bildschirme zu bringen, die mit der (Sprach-)Region korrespondieren, durch die man gerade fährt. Und sei es Rätoromanisch.

Journalistische Aufrüstung

«Wir suchen ständig nach Verbesserungsmöglichkeiten, Sich­ausruhen kommt nicht infrage, auf Probleme müssen wir sehr schnell reagieren können», sagt Kilchenmann mit unverändert jungunternehmerischem Furor. Er bestätigt, dass er die redaktionelle Kompetenz von Passenger TV steigern und in den nächsten Monaten Journalisten anstellen will.

Ein prominenter Transfer ist besiegelt: Micha Zbinden, früher bei der Berner Zeitung und heute stellvertre­tender Chefredaktor Sport bei der «Blick»-Gruppe, wechselt zu Livesystems ins Liebefeld. Details zu Umfang und Organisation des bevorstehenden redaktionellen Ausbaus will Kilchenmann vorerst aber nicht preisgeben.

Geht es nach Kilchenmann, hört die Welt von Livesystems nicht auf, wenn man aus dem ÖV aussteigt. Seit Anfang 2017 ist die zweite Tochterfirma mit dem ­Namen Gasstation TV aktiv, und sie will das Erfolgsprinzip von Pas­senger TV an die Tankstelle transferieren: Anstatt, dass man gelangweilt an der Zapfsäule steht und in die Ferne schaut, während das Benzin in den Tank fliesst, soll die Aufmerksamkeit von News gefesselt werden, die über den Bildschirm laufen, und vielleicht auch von der Werbemessage des lokalen Gewerbes.

Die Tanksäule im Grossraum­büro von Livesystems ist genau richtig platziert. (Berner Zeitung)