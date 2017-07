Braderie: Diebstähle, Streitereien und Lärmklagen

Biel Beim Bahnhof Biel ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann von einer Gruppe angegriffen und bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr...

Biel Die dreitägige Braderie hat rund 140'000 Besucher in die Bieler Innenstadt gelockt. In der Nacht auf Sonntag kam es auf dem Festgelände zu einem Raubversuch, in dessen Folge ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Mehr...