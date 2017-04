Brand im Bremgartenwald unter Kontrolle

Laut eines Augenzeugen soll es am Montagnachmittag im Bremgartenwald gebrannt haben. Wie ein Augenschein vor Ort zeigt, seien mehrere Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Bern und der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Flammen sollen laut Augenzeugen bis in die Baumwipfel hoch gekommen sein, wie ein Reporter vor Ort erzählt. Ein so genannter Jungwald von der Fläche von 200 auf 200 Metern habe gebrannt, erklärt Walter Zysset, Mediensprecher der Berufsfeuerwehr, vor Ort.

Kurz nach 16 Uhr habe die Feuerwehr von der Kantonspolizei die Meldung bekommen, dass es brenne. «Wir haben die Situation im Griff, aber Kontrollarbeiten könnten bis am Dienstagmorgen dauern», sagt Zysset. Die Ursache sei unbekannt, allerdings sei der Boden einfach trocken. Verletzt wurde niemand. Dass die Waldmenschen etwas mit dem Brand zu tun hätten, bestätigt Zysset nicht. Er wisse nicht einmal, wo genau sie wohnen.

Derzeit sei der Weg für Jogger und Fussgänger frei, die allerdings nicht in die Nähe gehen dürfen. Dies stellen Kantonspolizisten bei der Brandstelle sicher.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Schweizweit wurde die Waldbrandgefahr wegen des trockenen Frühlings erhöht. Für den Kanton Bern gilt aktuell die Gefahrenstufe «mässig». Auch im Berner Jura kam es in den vergangenen Tagen bei Champoz zu einem kleineren Waldbrand. (cla, rah/sda)