Brand im Bremgartenwald wurde von Menschen verursacht

Am Montagnachmittag brannte es im Bremgartenwald. Mehrere Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Bern und der freiwilligen Feuerwehr standen im Einsatz. Die Flammen sollen laut Augenzeugen bis in die Baumwipfel hoch gekommen sein. Ein so genannter Jungwald von der Fläche von 200 auf 200 Metern habe gebrannt, erklärte Walter Zysset, Mediensprecher der Berufsfeuerwehr, vor Ort.

Kurz nach 16 Uhr habe die Feuerwehr von der Kantonspolizei die Meldung bekommen, dass es brenne. «Wir haben die Situation im Griff, aber Kontrollarbeiten könnten bis am Dienstagmorgen dauern», sagte Zysset. Die Ursache sei unbekannt, allerdings sei der Boden einfach trocken. Verletzt wurde niemand. Dass die Waldmenschen etwas mit dem Brand zu tun hätten, bestätigt Zysset nicht. Er wisse nicht einmal, wo genau sie wohnen würden.

Bereits am frühen Montagabend wurde der Weg für Jogger und Fussgänger wieder freigegeben, Polizisten sorgten allerdings dafür, dass keine Passanten in die Nähe der Brandstelle gelangten.

25 Feuerwehrleute standen am Montag bis ungefähr um Mitternacht im Einsatz. «Während der Nacht hielten dann je vier Feuerwehrleute Brandwache», erklärte Walter Zysset am Dienstagmorgen. Die Wache wurde am Dienstag bis um 8 Uhr morgens aufrecht erhalten.

Anschliessend erfolgten letzte Aufräumarbeiten, am Dienstagmittag war der Einsatz abgeschlossen. Auf welche Summe sich ein allfälliger Schaden belaufen könnte, konnte Zysset nicht sagen.

Menschliches Verschulden

Die Kantonspolizei Bern geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand auf menschliches Verschulden zurückzuführen ist. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde oder ob eine Unachtsamkeit dazu führte, ist noch nicht geklärt, wie Jolanda Egger, Sprecherin der Berner Kantonspolizei, am Dienstag sagte.

Unabhängig von der genauen Brandursache dürfte der trockene Waldboden das Feuer begünstigt haben. Die Burgergemeinde Bern als Besitzerin des Bremgartenwaldes und weiterer bedeutender Wälder in Bern hat am Dienstag die Waldbesucher gebeten, auf Feuer im Wald zu verzichten.

Selbst bei speziell eingerichteten Feuerstellen sei das Feuern mit erheblichen Risiken verbunden, schreiben die Bernburger in einer Mitteilung. Der Boden, herumliegende Äste, Laub und Nadelstreu könnten wegen der anhaltenden Trockenheit rasch Feuer fangen. Aber auch unsorgfältig entsorgte Raucherwaren seien eine Gefahr.

Für den Kanton Bern gilt derzeit die Waldbrand-Gefahrenstufe «mässig». In einzelnen Regionen wird sie allerdings als erheblich eingestuft, etwa an sonnenexponierten Hängen entlang des Jurabogens, wie die bernische Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mitteilte.

Vorsicht beim Umgang mit Feuer: #Waldbrandgefahr ist in Teilen des Kantons erheblich. https://t.co/i4sWIateCu pic.twitter.com/oEPg0gxo8c — Kanton Bern (@kanton_bern) 11. April 2017

(cla, rah, chh/sda)