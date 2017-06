Bub rettet Oldtimer-LKW

Rund eine Stunde dauerte die Überführung des alten Berna-Lastwagens vom früheren Lagerplatz des Eisenbahnmuseums Kerzers in Kallnach an seinen neuen Standort neben dem Haus der Familie Riesen in Courlevon. Der Oldtimer-LKW ist die neuste Errungenschaft von Leonard Riesen. Der Zehnjährige führt seit letztem September ein Sammler- und Eisenbahnmuseum. Sein aktuelles Projekt ist der alte Nachkriegslastwagen. Er will ihn auf Vordermann bringen, zusammen mit seinem Vater Jeorge Riesen.

Lastwagen aus Witzwil

Das Modell ähnelt den bekannten Saurer-Postautos. Konkret ist es dasselbe Chassis, aber ein anderer Aufbau. Die Haftanstalt Witzwil hat das Fahrzeug 1946 bei den Berna-Werken in Olten – einer Tochter des Arboner Nutzfahrzeugherstellers Saurer – bestellt. 1948 sei es schliesslich ausgeliefert worden, erklärt der Viertklässler Leonard Riesen.

Der Lastwagen wurde für den Transport von Gemüse und anderen Nahrungsmitteln sowie im Verkehr mit der Aussenstation im Diemtigtal verwendet. Während vier Jahrzehnten war der Last­wagen im Einsatz. 1985 wurde er gemäss Fahrzeugausweis letztmals geprüft. Dann ist er im Eisenbahnmuseum gelandet und dort Leonard Riesen bei einem Ausflug ins Auge gestochen.

Symbolischer Preis

Der Oldtimer musste vom Lagerplatz entfernt werden. «Das hat Leonard schlaflose Nächte bereitet», erinnert sich Vater Jeorge Riesen. Zwischenzeitlich habe die Thuner Seebühne das Fahrzeug für eine Aufführung abtransportieren wollen, entschied sich dann aber anders. So konnte der junge Museumsdirektor seine Hand drauflegen. Er versprach, den LKW zu restaurieren. So durfte er ihn für einen symbolischen Preis von einem Franken übernehmen.

«Bei der Eröffnung meines Museums habe ich mir ein altes Feuerwehrauto gewünscht», erinnert sich Leonard Riesen. An einen alten Berna habe er damals nicht gedacht. Für seine Bemühungen erhielt er Unterstützung von Spezialisten, die sich den LKW ansahen und eine Restaurierung für möglich hielten. Auch der Saurer Club Suisse Romande griff den Riesens unter die Arme, unter anderem mit Originalhandbüchern. Also fuhren Vater und Sohn mit einem Traktor den Lastwagen an den neuen Standort.

Seit der Übernahme des alten Lastwagens im März werkeln ­Vater und Sohn daran. Der Junge legt dabei aktiv Hand an. Trainiert haben sie an einem alten Traktor von 1970, den sie zusammen in Gang gebracht haben. Die Karosserie sah schlecht aus. Es brauche noch immer einiges an Rostschutzmittel.

Und sie müssten die Bremszylinder austauschen, sagt Leonard Riesen, denn der LKW könne nicht mehr richtig bremsen. Das kaputte Dach aus Holz und Segeltuch muss ausgetauscht werden. Und das Fahrzeug braucht eine neue Bemalung.

Welche Farbe, wissen die beiden noch nicht. «Aber es muss möglichst original sein, daher kommt eigentlich nur grünliches oder beiges Grau infrage», sagt Leonard Riesen. Denn das waren die Standardfarben dieses Modells. Der Motor jedoch sei noch gut in Schuss. Sein Vater beweist die Aussage, indem er zündet. «Wir haben einfach nur Diesel in den Tank gefüllt, und der Motor ist angesprungen», erzählt Leonard Riesen. Beim zweiten Versuch kommt der Motor rumpelnd in Gang. Für damalige Verhältnisse waren die Berna- und Saurer-Motoren revolutionär: Das Aggregat hatte einen geringen Verbrauch, aber dennoch viel Kraft.

Wochen voller Arbeit

Vater Jeorge Riesen hupt laut. Er sitzt auf der rechten Seite des Cockpits. Denn damals wurden Nutzfahrzeuge wegen der kurvigen Bergstrassen rechts gesteuert. Offenbar ist der Wagen nicht nur für den jungen Museums­direktor eine Leidenschaft, sondern auch für dessen Vater. Vor den beiden liegen noch viele Wochen und Monate Arbeit.

