Busse statt Trams zwischen Muri und Worb

In Gümligen wird das Gebiet rund um den Bahnhof zu einer Begegnungszone umgestaltet. Dabei werden auch die Gleise und die Fahrleitungen in diesem Perimeter ersetzt. Zusätzlich nimmt der RBS weitere Unterhaltsarbeiten am Gleis auf der Linie 6 wahr. Aufgrund dieser Arbeiten ist der Trambetrieb vom 18. bis 26. April 2017 zwischen Muri und Worb Dorf unterbrochen. Es verkehren während dieser Zeit Ersatzbusse. Die Strecke Muri – Fischermätteli wird wie üblich mit Trams bedient.

Die Haltestellen zwischen Muri und Worb Dorf befinden sich im Strassenraum und können aufgrund der örtlichen Situation leicht verschoben sein. Bernmobil bittet die Fahrgäste, die entsprechenden Hinweise zu beachten.

Weiter weist Bernmobil in einem Communiqué darauf hin, dass es bei Verspätungen nicht möglich sein wird, die Anschlüsse in Muri vom Tram auf den Bus oder umgekehrt stets abzuwarten. (chh/pd)