Das sind Berns Büsi-Vagabunde

Die Landjäger-Katze

Die Katze namens Twix mag nicht etwa die Schokoladenriegel Twix. Sie knabberte lieber an Landjägern in der Tamoil-Tankstelle in Belp. Ein Kunde traf Twix in Aktion. «Eine Katze naschte fröhlich an den Landjägern, und keinen schien es zu stören», sagte er gegenüber «20 Minuten». Diese gehöre nicht in den Shop und sei unhygienisch. Eine Mitarbeiterin versuchte Twix zu vertreiben – ohne Erfolg.



Die Katze ist den Angestellten keine Unbekannte. Regelmässig spazierte sie in den Shop und machte sich über Lebensmittel her. Die Geschäftsleitung hatte schon lange die Nase voll von dem Tier. Zusammen mit dem Tierhalter suchte sie eine Lösung, die Katze umzusiedeln.



Zuerst wollten die Besitzer sie in ein Tierheim geben. Nachdem die Geschichte publik geworden war, meldeten sich viele Privatpersonen, welche die Katze gerne bei sich aufnehmen wollten. So fand der Besitzer ein passendes Zuhause. Eine Frau aus dem Emmental kümmert sich nun um die achteinhalb Jahre alte Katze. lou