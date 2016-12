Davos retour im Fan-Car

Wir passieren gerade das Shoppyland Schönbühl, als die ersten Bierflaschen zischen. Es ist 8 Uhr morgens, die Stimmung im Car bereits prächtig. Wenige Minuten zuvor in Bern eingestiegen sind Pascal Locher und Christoph Rüfenacht. Die beiden gehören zu einer mehrköpfigen Reisegruppe.

Alle sind sie in Worb und Umgebung aufge­wachsen und haben früher zusammen Uni­hockey gespielt. Regeln hat die Männergesellschaft für ihre heutige Reise nur deren zwei: Keine Frauen von zu Hause mitbringen und wann immer möglich etwas Alkoholisches trinken.

Die Gruppe ist eine von Dutzenden, die an diesem Morgen mit dem Car nach Davos pilgern. «Während des Spengler-Cups reisen bis zu 1200 Besucher pro Tag auf diesem Weg an», sagt Marc Gianola, OK-Präsident des Einladungsturniers. Das heisst, beinahe jeder sechste Besucher im Stadion ist ein Carreisender. Für Christoph Rüfenacht ist es heuer bereits das 22. Jahr in Folge, dass er in der Altjahrswoche nach Davos reist.

Dass er dort ein Stammgast ist, hat nur bedingt mit dem Sport zu tun. «Es geht vor allem ums Zusammensein und darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben», sagt er. Auch für Pascal Locher zählt mehr das ­Geschehen neben dem Eis: «Das Feeling am Spengler-Cup ist einfach etwas Einmaliges.» Wer am Ende des Tages gewinnt, das spielt für ihn – den SCB-Fan – keine grosse Rolle.

Das Hauptbedürfnis: Bier

Drei Hockeyfans aus der Romandie, die den ersten Teil der Reise noch schlafend verbrachten, sind kurz vor Aarau-West aufgewacht. Sie tischen sogleich das Frühstück auf: Brot, Schinken und Bier. Überall im Car wird jetzt gefrühstückt. Derweil patrouillieren die Reisebegleiterinnen fleissig im Car. «Noch zwei Bier gerne», tönt es zwei Sitzreihen weiter vorne. Es sind fast aus­nahmslos Wünsche wie dieser, die erfüllt werden müssen.

Pause auf der Raststätte Glarnerland: Carchauffeur Stefan Schläppi zieht an einer Zigarette. «Die Hockeyfans sind sehr angenehme Gäste», sagt er. «Die Fans bringen manchmal sogar ihre eigenen Abfallsäcke mit.» Ordnung muss sein, auch mit einem Promille im Blut. Die Ernst Marti AG aus Kallnach organisiert seit Jahren Reisen an den Spengler-Cup.

Voll: Der Carparkplatz vor der Vaillant-Arena in Davos. Bild: qsc

Mit mehreren Cars steuert das Reiseunternehmen täglich den Bündner Kurort an. 56 Franken kostet die Fahrt hin und zurück, 35 Franken das Stehplatzticket. Probleme gebe es kaum, sagt Schläppi. Höchstens, dass einem Reiseteilnehmer auf der Rückreise schlecht wird. Aber auch für solche Fälle ist man an Bord vorbereitet.

Klassenfahrtstimmung

«Noch zehn Bier», die Gruppe aus Worb ordert kurz vor Ankunft eine Grossbestellung. Der Car kurvt sich seinen Weg das Landwassertal hoch. Die Freunde aus der Romandie genehmigen sich derweil ein zweites Frühstück: Brot, Wurst, Weichkäse und Weisswein. Im ganzen Car duftet nach dem Käse aus dem Welschland, aber das stört niemanden hier. Der Trip hat etwas von einer Klassenfahrt, nur dass die Reisenden alle ein paar Jahre älter und fast ausnahmslos Männer sind.

Am Mittag treffen wir in Davos ein. «15 Minuten nach dem letzten Spiel wollen wir abfahren», erinnert Chauffeur Stefan Schläppi die Fans. Die meisten werden am Abend wieder nach Hause reisen. Für jene, die in Davos übernachten wollen, gibt es ein Angebot: eine Übernachtung in der Zivilschutzanlage im Massenlager. Wer vor allem zum Feiern an den Spengler-Cup kommt, dem reicht eine solche Unterkunft vollkommen aus. Aber es gibt auch Alternativen.

Luxushotel statt Massenlager

Achim Dähler ist seit zwei Jahren für die Vermarktung des Spengler-Cups zuständig. An diesem Nachmittag führt der Stadtberner in Davoser Diensten kurz vor Spielbeginn Gäste durch die Präsidentenloge. Hier oben, fünf Stockwerke über der Eisfläche, bietet sich dem Zuschauer eine exklusive Aussicht auf das Spielgeschehen. «Dass hier oben nur Cüpli getrunken werden, ist aber ein Vorurteil», sagt Dähler. Der Spengler-Cup habe seit je das Image eines Volksanlasses.

Exklusiv: Die Aussicht von der Präsidentenloge. Bild: qsc

Und das solle auch so bleiben, sagt Dähler. «Die Carreisen sind für uns deshalb sehr wichtig.» Dennoch müssen die Organisatoren verschiedene Bedürfnisse abdecken. Den Spengler-Cup gibt es nicht nur einfach, sondern auch luxuriös – Fünfsternhotel statt Zivilschutzunterkunft. «Genau das ist die grosse Kunst: jedem einzelnen Besucher etwas zu bieten.»

Die beiden Welten liegen nur 50 Meter Luftlinie auseinander. Vor dem Abendspiel tanzt das Volk im Fanzelt auf den Tischen. Im Eisdome, auf der anderen Seite der Strasse, wird an den Tischen noch diniert und diskutiert. Sportpromis wie Martina Hingis oder Ex-Beachvolleyballerin Nadine Zumkehr sind an diesem Abend zu Gast. Oder auch Bundesrat Guy Parmelin. Sponsoren wie UBS und Würth haben im Eisdome separate Logen, wo sie ihre Kunden empfangen können. Schickimicki ist dennoch nicht angesagt. «Es soll nicht abgehoben sein», sagt Dähler. «Eine Krawatte trägt hier niemand.»

Alle sind pünktlich und parat

Es ist kurz vor 23 Uhr. Tatsächlich hat es jeder pünktlich zum Treffpunkt geschafft. Unser Car gehört zu den ersten, welche den Parkplatz verlassen. Wartende Fans johlen uns zu. «Noch acht Bier» – auch die Gruppe aus Worb ist da und erstaunlich fit. Bei einem Bier bleibt es aber: Auf der Rückreise ist Erholung angesagt.

Drei Stunden später: Ankunft im Berner Wankdorf. Die Gesichter sind müde und gezeichnet von der grossen Party. Aber eines ist bereits jetzt klar: Die meisten reisen nächstes Jahr wieder nach Davos. (Berner Zeitung)