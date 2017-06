Der Bauernhausbrand bleibt ein Rätsel

Am 6. Februar dieses Jahres brannte in Rollishaus in der Gemeinde Guggisberg ein Bauernhaus bis auf die Grundmauern nieder. Nun sind die polizeilichen Untersuchungen dazu abgeschlossen, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt. Was genau zum Brand führte bleibt jedoch offen. Denn aufgrund der grossen Zerstörung der Liegenschaft konnte die Brandursache nicht mehr ermittelt werden.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte das Feuer im alten Ökonomieteil des Hauses ausgebrochen sein. Beim Brand sind weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken.

Die Bewohner waren während des Brandausbruches nicht zu Hause. Vorübergehend fanden die Bewohner eine Bleibe im ehema­ligen Schulhaus Riedacker. (mib/pkb)