Der Bieber, die Fans und das YB-Shirt

Vom Bühneninnern lässt er sich langsam hochfahren, hinauf ins Stade de Suisse, den Bieber-Tempel für einen Tag. Begleitet von euphorischem Kreischen stimmt Justin Bieber die ersten Töne an. Und schon nach fünf Minuten gibts ein erstes Feuerwerk (es wird nicht das letzte sein), mit richtigen Raketen und zwei Dutzend Tänzern.

Und mittendrin der 23-jährige Teenieschwarm, gekleidet in Fussballklamotten, mit weissem Shirt und Stulpen. Das sieht, wir müssen es loswerden, ein wenig albern aus. Dafür rutscht ihm ganz zufällig immer wieder das Shirt hoch und macht die Sicht auf den tätowierten Waschbrettbauch frei.

Kreisch. Dann, nach zwei Songs, ein kurzes «Hey guys, how are you ­doing?» Gut gehts den «Beliebern» natürlich. So nennen sich die Fans des kanadischen Weltstars.

Der Käfig

Langweilig kann man das nicht nennen, was Justin Bieber da ­abliefert. Das ist solides, wenn auch sehr routiniertes Showhandwerk. Im 5-Minuten-Takt wird Feuerwerk gezündet, Rauch qualmt irgendwo, und die Tänzer erscheinen dauernd in neuen Outfits.

Beim Lied «I’ll Show You» aus dem aktuellen Album «Purpose» lässt Bieber eine Art Käfig hochfahren, in dessen Innern er sich räkelt und an dessen Aussenfläche einer Art Lasershow vorbeizieht. Und bei «Boyfriend» greift er sich gar ein paarmal zwischen die Beine. Zu viel für ein paar verliebte Mädchen im Stehbereich. Sie müssen sich setzen.

Und dann wirds besinnlich, ­Bieber schnappt sich die Gitarre und spielt sanft «Love Yourself». Dass er bei den Akkorden oft danebengreift, sei ihm verziehen.

Das Shirt

Die Stimmung ist von Anfang an ausgelassen. Die wegen des Anschlags in Manchester verschärften Sicherheitsvorkehrungen konnten die Laune der Fans nicht trüben.

Ausverkauft war das Konzert aber nicht. Wie viele Besucher am Donnerstag ins Stade de Suisse strömten, wollte der Veranstalter ABC Production nicht verraten. Wer da war, erlebte einen sympathischen Justin Bieber, der eine Vorliebe für das Wort «awesome» hat und weiss, wie man Bernerinnen und Berner richtig glücklich macht: Indem man sich ein YB-Shirt überzieht. Das hin und wieder hochrutscht.

Welcome, Justin Bieber!

Du machst Dich im YB-Leibchen sehr gut:-)#bscyb pic.twitter.com/pgEJs2XaTC — BSC Young Boys (@BSC_YB) 15. Juni 2017

