Der Festbruder

Für Reto Zbinden kommt einiges zusammen diesen Sommer. Wenn der 32-Jährige am Sonntag beim Mittelländischen Schwingfest ins Sägemehl steigt, dann tut er dies zum letzten Mal in seiner Karriere. Der Beruf. Die Rückenschmerzen. Die jungen Schwinger im eigenen Verein, von denen er mittlerweile regelmässig auf den Rücken gelegt wird. «Es ist der richtige Moment dafür, aufzuhören», sagt Zbinden.

Fast noch wichtiger als der Zeitpunkt, die Schwinghosen an den Nagel zu hängen, ist für ihn aber der Ort seiner Derniere. Denn das Schwingfest auf dem Gurten wird für Zbinden zum Heimspiel. Nicht nur, weil er es als Könizer auf vertrautem Boden austragen wird. Sondern auch, weil er als treuer Gurtenfestival-Gänger seit je ein spezielles Verhältnis zum Berner Hausberg hat.

Kurzferien auf dem «Güsche»

Als 14-jähriger Teenager sei er zum ersten Mal am Festival ge­wesen, erzählt Zbinden. «Seither war ich fast jedes Jahr oben.» Die vier Tage auf dem «Güsche», sie seien für ihn jeweils wie Kurz­ferien. «Dann ziehe ich die Flipflops an, setze mir den Strohhut auf und schalte einfach ab.» Um die Musik und die Konzerte gehe es ihm nicht unbedingt. Da sei er eher anspruchslos. «Ich bin nicht der Typ, der von Bühne zu Bühne geht, um möglichst alle Bands zu sehen.» Auf dem Gurten treffe er alte Kollegen und geniesse die ­gute Atmosphäre. Denn die sei an diesem Festival einmalig – gemütlich, familiär und immer friedlich. «Ein bisschen wie im Schwingen halt.»

Zbinden muss es wissen. Seit 15 Jahren übt er die Sportart nunmehr aus. Im Gegensatz zu seiner Karriere als Festivalgänger hat er jene als Schwinger jedoch verhältnismässig spät lanciert. Erst mit 17 Jahren habe es ihm «den Ärmel reingenommen». Vom Rasen des Fussballclubs Sternenberg wechselte er ins Sägemehl des Schwingclubs Schwarzenburg – und wollte sogleich die verlorenen Jahre wettmachen. Sein erster Ernstkampf folgte nach nur einer Handvoll Trainings 2002 am «Mittelländischen» in Niederscherli – und somit auf Könizer Boden. «Da schliesst sich der Kreis», sagt Zbinden.

Resultatmässig ist die Schwingerpremiere von dazumal rasch erzählt. «Ausser einem Gang habe ich alles verloren», sagt Zbinden und lacht. Trotz der Niederlagen schwang der gelernte Kaufmann fortan weiter. Trainierte zeitweise bis fünfmal die Woche. «Als Schwinger will man halt einfach irgendwann mal einen Kranz gewinnen.» Am «Oberländischen» 2012 – seinem exakt 17. Anlauf – gelang ihm das schliesslich.

Ausgang statt Schlussgang

Heute hat Zbinden über hundert Feste auf dem Buckel. Der Kranz von damals blieb der einzige, den er je gewonnen hat. Die wirklich grossen Erfolge blieben aus. Das stimme für ihn jedoch so, sagt Zbinden. «Der sportliche Erfolg stand für mich nie zuoberst.» Wichtig seien ihm immer die Kollegschaft und der Zusammenhalt gewesen. Denn genau das schätze er am Schwingsport. «Da trinkst du am Abend nach dem Kampf mit deinem Gegner ein Bier.»

Nach dem Hosenlupf ein Hopfensaft – es ist diese Geselligkeit, für die Reto Zbinden unter den Schwingkollegen bekannt ist. Und offenbar auch dafür, dass er nach Festen jeweils nicht als Erster nach Hause geht. Selbst vor Wettkämpfen habe er sich das Feiern oftmals nicht nehmen lassen. «Sonst wäre vielleicht noch der eine oder andere Kranz mehr dringelegen», scherzt er. Er müsse aber ehrlich sein: «Ich bin einfach schon immer gern in den Ausgang gegangen.»

Emotionen vor der Derniere

Die nächste grosse Party steht für Zbinden mit dem Gurtenfestival schon bald wieder an. Dass der treue Gurten-Gänger auch bei der diesjährigen Ausgabe mit von der Partie sein wird, ist für ihn keine Frage. «Heuer kann ich aber nur zwei Tage hinauf.» Just am Festivalsamstag heirate sein jüngerer Bruder. Die Hochzeit sei ihm natürlich wichtiger. «Als Brautführer werde ich aber dafür schauen, dass auch da richtig ­gefeiert wird.»

Zuerst will sich Reto Zbinden nun aber auf sein letztes Schwingfest am «Mittelländischen» konzentrieren. Dass ihm dieses am Herzen liegt, kann der Könizer auch nicht hinter flotten Sprüchen verstecken. Eigentlich sei er zwar nicht der emotionale Typ, sagt er. «Aber am Sonntag könnte es schon speziell werden.» Er meint damit nicht nur seinen letzten Auftritt, den er vor heimischem Publikum und erst noch auf heimischem Boden austragen wird. Vor kurzem ist sein Grossvater gestorben. Dieser sei in den vergangenen 15 Jahren bei jedem Schwingfest dabei gewesen – und werde nun ausgerechnet bei seiner Derniere zum allerersten Mal fehlen.

