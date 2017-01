Der Fischadler ist nach Senegal geflogen

Der junge männliche Fischadler startete Ende Sommer 2016 von Galmiz aus in Richtung Süden. Nun hat ihn ein britischer Ornithologe über Weihnachten in Senegal gesichtet und fotografiert. Dies bestätigt Wendy Strahm, Biologin des welschen Vereins Nos Oiseaux. Der Raubvogel befinde sich in der Nähe des Nationalparks Langue de Barbarie im Nordwesten von Senegal an der afrikanischen Küste.

Es bestehe kein Zweifel an der Herkunft des Raubvogels: «Auf der Aufnahme sind der blaue Ring am rechten Bein und die Antenne des Sendegeräts deutlich zu sehen», so Strahm. «Wir sind glücklich darüber, dass unser Fischadler es bis dorthin geschafft hat und im Nationalpark ist.» Denn es sei eine fischreiche Gegend und deshalb ein günstiger Ort für diese Vögel. Geschätzte 200 Fischadler verbringen dort den Winter.

Der Fischadler stammt aus dem Wiederansiedlungsprojekt des Vereins Nos Oiseaux (siehe Kasten). Wendy Strahm ist die Projektleiterin. Sie hofft darauf, dass der Vogel wieder an den Ort zurückkehrt, wo er flügge geworden ist, also an den Murtensee. Denn der Fischadler ist brutortstreu: Ist er mit drei oder vier Jahren ausgewachsen, kehrt er an den Ort zurück, wo er erstmals die Flügel aufspannte.

Insgesamt 18 Jungtiere

Die ersten sechs Fischadler­küken, welche die Projektverantwortlichen 2015 auf dem Areal der Anstalten von Belle­chasse aufzogen, stammten aus Schottland. Sie flogen im selben Jahr Richtung Süden. 2016 importierte Nos Oiseaux zwölf weitere Küken aus Deutschland und Norwegen, die im Herbst desselben Jahres auf dem Gefängnisgelände freigelassen wurden.

Die Projektverantwortlichen hoffen darauf, dass einige der Vögel ihre Wanderschaft überleben und Anfang 2018 und 2019 in die Dreiseenregion zurückkehren und sich hier ein Nest bauen. Die Methode, solche Vögel für die Wiederansiedlung als Küken an einen neuen Ort zu bringen, habe sich bereits in anderen Ländern bewährt, sagt die Projektleiterin.

Letzte Brut vor 100 Jahren

Die Greifvögel können eine Flügelspannweite von 170 Zentimetern erreichen. Weibchen sind in der Regel grösser und schwerer als Männchen. Die letzte Brut von Fischadlern in der Schweiz stammt aus dem Jahr 1914. Für ihr Verschwinden waren Wilderer und Eiersammler verantwortlich.

Ein geheimer Ort

Der genaue Standort der Vögel auf dem Gefängnisareal bleibt geheim. «Die Tiere brauchen Ruhe», begründet Strahm. «Es ist nicht gut, wenn sie mit Menschen in Kontakt kommen, sie geraten völlig durcheinander.»

Auf dem abgesperrten Belle­chasser Boden darf sich niemand einfach so bewegen, und niemand darf zu den Fischadlern. «Das ist ideal für uns, deshalb haben wir fürs Projekt diesen Standort ausgewählt. Wir selbst sehen die Vögel auch nur über die Videoüberwachung des Naturhistorischen Museums Freiburg», so die Biologin.

«Den Fisch füttern wir den Jungtieren im Sommer durch ein Rohr in die Volieren.» Es sei für sie ein Geschenk, dass sich sowohl die Anstalten von Bellechasse wie auch die Gemeinde Galmiz offen zeigten gegenüber dem Projekt. (Freiburger Nachrichten)