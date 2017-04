Der Raser schwieg vor Gericht

Wer die zulässige Geschwindigkeit auf einer Tempo-80-Strecke um mindestens 60 Kilometer pro Stunde überschreitet, gilt vor dem Gesetz als Raser. Im Herbst 2015 hatte ein Töfffahrer auf der Strecke zwischen Niedermuhren und Heitenried diesen Straftatbestand gleich mehrfach erfüllt.

So war er am Nachmittag des 25. Oktober 2015 auf der Hauptstrasse in beiden Richtungen innert zwei Minuten insgesamt dreimal mit massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen geblitzt worden – mit 153, 169 und 165 Stundenkilometern auf dem Tacho. Am Dienstag nun hatte sich der Halter des Motorrads vor dem Strafgericht des Sensebezirks in Tafers zu verantworten.

Fragen enden im Monolog

Dabei gab sich der 57-jährige Mann aus dem Kanton Bern wortkarg. «Ich halte fest, dass ich zum besagten Zeitpunkt nicht der Lenker des Motorrads gewesen bin», sagte der Beschuldigte. Dann erklärte er, dass er ab sofort von seinem Recht Gebrauch machen werde, seine Aussage vor dem Gericht zu verweigern. Daran hielt er sich in der Folge denn auch. Auf die Fragen von Gerichtspräsident Reinold Raemy antwortete der Mann – bis auf wenige Ausnahmen – mit Stillschweigen.

«In der Umgangssprache würden wir sagen, der Angeklagte ist eine harte Nuss», sagte Staatsanwältin Liliane Hauser: «Er tut genau das, was es den Strafverfolgungsbehörden am schwierigsten macht, ihm die Tat nachzuweisen: Er schweigt.» Dies habe er auch bei der Ersteinvernahme durch die Polizei getan. «Erst bei der Staatsanwaltschaft gab er zu Protokoll, dass er gegenüber dem Lenker ein Aussageverweigerungsrecht habe.»

Für die Staatsanwaltschaft stand dennoch fest, dass der Halter selbst gefahren sei. Sie plädierte dafür, den Angeklagten ­wegen mehrfach qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren und zu einer Busse von 6000 Franken zu verurteilen.

«In dubio pro reo»

Anders sah das die Verteidigung: Rechtsanwalt Beat Marfurt verlangte einen Freispruch für seinen Mandanten. «Am Sachverhalt gibt es nicht viel zu rütteln. Es wurden drei Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt», sagte Marfurt. Eine Frage habe dabei aber nicht geklärt werden können: «Wer der Lenker des Motorrades war.» Doch auch die Kantonspolizei Bern und Freiburg sind sich einig, dass es sich beim Fahrer um den Angeklagten handeln könnte.

Um dem Angeklagten den Prozess zu machen, müsse die Staatsanwaltschaft zweifelsfrei be­weisen können, dass dieser das Motorrad gefahren sei, betonte Marfurt. «Aufgrund der Bilder muss man aber zum Schluss gelangen, dass dies nicht eindeutig möglich ist. Alles andere wären nichts als Vermutungen», sagte er und zitierte den berühmten lateinischen Grundsatz «In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten». (Freiburger Nachrichten)