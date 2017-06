Der Tour-Tross zieht weiter

Um 13.25 Uhr am Dienstagmittag startete der Tross der Tour de Suisse auf dem Berner Münsterplatz. Es ist die 4. Etappe, welche von Bern nach Villars-sur-Ollon führt. Die ersten 5,2 km nahmen die Sportler in neutralisierter Fahrt unter die Räder. Die 3. Etappe führt von Bern über Uettligen, Wohlen, Mühleberg, Gümmenen und Laupen bis an die Kantonsgrenze, wo der Tross den Kanton Bern kurz nach 14 Uhr in Richtung Bösingen im Kanton Freiburg verlassen hat.

Bereits am Morgen herrschte in der Berner Altstadt ein emsiges Treiben. Es versammelten sich unzählige Cars, Fahrzeuge und Fahrer. In der Hotelgasse warteten Polizeimotorräder in Reih und Glied auf ihren Einsatz. Hier die Bilder aus der Kramgasse:

4. Etappe: Bern – Villars-sur-Ollon

So sieht die heutige Etappe aus:

Hier finden Sie die Marschtabelle der 4. Etappe von Bern nach Villars sur Ollon (pdf-Datei). (cla/mib)