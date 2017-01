Der regierende Gemeindeschreiber

Patrik Schenk ist ein Aarberger durch und durch. Im Zuckerstedtli ist er aufgewachsen, war Mitglied im Fussballverein, gehen seine Kinder zur Schule, hat er Familie und Freunde um sich. Seine zweite Heimat ist Schüpfen. Im Minger-Dorf verdient Schenk sein Geld. Seit beinahe 20 Jahren arbeitet er auf der ­Gemeindeverwaltung, seit 2003 als Gemeindeschreiber. Schenk kennt das Dorf, seine Einwohner und die Verwaltungsarbeit aus dem Effeff. «Ich mag meine Arbeit als Gemeindeschreiber», sagt der 37-Jährige.

Und doch. Irgendwann lockt die Lust nach Veränderung. Das neue Jahr bringt für Patrik Schenk eine neue Herausforderung: Im vergangenen Herbst wurde er für die BDP als Parteiloser in den Aarberger Gemeinderat gewählt. «Das hat mich sehr gefreut.» Er identifiziere sich sehr mit Schüpfen, so Schenk, «doch mein Herz schlägt für Aarberg.» Aus diesem Grund wolle er sich nun politisch in seiner Heimat engagieren. «Ein Seitenwechsel bedeutet für mich eine Horizonterweiterung und ein besseres Rollenverständnis.»

Grosser Erfahrungsschatz

Doch birgt dieses Doppelmandat Gemeindeschreiber/Gemeinderat, der Wechsel von der Verwaltungsebene in den strategischen Bereich nicht auch Risiken? «Ich habe meine Absichten lange vor der Kandidatur mit dem Schüp­fener Gemeinderat diskutiert», sagt Schenk. Alle hätten in einer allfälligen Wahl in den Aarberger Gemeinderat mehr Vor- als Nachteile gesehen.

«Ein Seitenwechsel bedeutet für mich ein besseres Rollenverständnis.»



Patrik Schenk

Schenk kann Synergien nutzen, wenn es beispielsweise darum geht, die Gemeinde in kantonalen Anliegen einzubringen. Die aktuell laufende Vernehmlassung zum neuen Polizeigesetz sei so ein Fall. «Das Aktenstudium gehört zu meinem Job in Schüpfen wie auch als Gemeinderat in Aarberg dazu, also kann ich Zeit sparen.» Auch der Besuch von gewissen Anlässen werde beiden Gemeinden dienen. Und allem voran werde er in Aarberg seinen grossen Erfahrungsschatz punkto Gemeindewesen einbringen können. «Dies in der Rolle als ­Gemeinderat», betont Patrik Schenk.

Auch Rolf Widmer vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR sieht vor allem Vorteile in diesem Doppelmandat (siehe Kasten unten). Es könnten aber sicher auch heikle Konstellationen entstehen, sagt er, «vor allem bei Geschäften von regionaler Bedeutung». Laut Rolf Widmer ist Patrik Schenks Rolle eine grosse Ausnahme im Kanton Bern: Er und Berufskollegin Annamarie Dick, die in Ittigen und Grosshöchstetten amtet, sind die ihm einzigen bekannten Fälle.

Zeit für die Familie

Noch schwer abzuschätzen ist für Patrik Schenk der zeitliche Aufwand. Der frischgebackene Gemeinderat rechnet mit einem Pensum von 10 bis 15 Prozent für die Arbeit in Aarberg. «Das ist vergleichbar mit der Mitgliedschaft in einem Verein oder einem anderen Hobby. Ich werde also sicher auch künftig genug Zeit für meine Familie haben.» Das sei ihm wichtig, weil auch ­seine Frau arbeitstätig sei. Denn trotz aller Verbundenheit zu Schüpfen und aller Liebe zu Aarberg: «Jeden Abend nur noch beruflich unterwegs sein, das möchte ich dann doch nicht.»

Profi punkto Grossprojekte

Langweilig wird es Patrik Schenk jedenfalls nicht – in beiden Gemeinden gibt es 2017 alle Hände voll zu tun. Schüpfen hat gerade die Verwaltungsreform abgesegnet, die es nun umzusetzen gilt. Wichtigstes Element hierbei: die alleinige Baubewilligungskompetenz der Gemeinde.

Und auch in Aarberg geht es ums Bauen: Dort wird das neue Jahr unter ­anderem vom geplanten Migros-Neubau geprägt sein. Dieser soll eingangs der Altstadt zu stehen kommen.

Bei diesem Ausblick verweist Patrik Schenk auf einen weiteren Vorteil für sein neues Doppelmandat: «Mit grossen Projekten habe ich in den letzten Jahren einige Erfahrung gesammelt.» (Berner Zeitung)