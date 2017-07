Die «Cremeschnitte» Bahnhof erhält zwei neue Schichten

Einsprache

Für das Projekt «Zukunft Bahnhof Bern» liegt seit dem 26. Juni die Baubewilligung vor. Insgesamt sei zehn Jahre geplant worden, die letzten zwei Jahre habe eine intensive Mitwirkung stattgefunden, erklärten die Verantwortlichen am Montag. Das heisst: Betroffene Privatpersonen und Organisationen konnten zum geplanten RBS-Tiefbahnhof und den neuen Zugängen der SBB Stellung nehmen.



Neben Stellungnahmen gingen auch Einsprachen ein. «Erfreulich ist, dass das Gesamtvorhaben des Bahnhofausbaus in keiner Einsprache infrage gestellt wurde», sagte die kantonale Baudirektorin Barbara Egger. Es sei um punktuelle Anpassungen und Verbesserungsvorschläge gegangen. Mit sämtlichen Einsprechenden hätten einvernehmliche Lösungen gefunden werden können. Diesen Punkt präzisierte RBS-Direktor Fabian Schmid. Denn: Bezüglich des geplanten Bauplatzes an der Laupenstrasse auf der Westseite des Bahnhofs laufen noch Verhandlungen mit Einsprechenden. Der RBS möchte dort eine Stahlplattform über die Laupenstrasse errichten, gegen die sich die Finanzmarktaufsicht Finma wehrt. Sie hat dort ihren Hauptsitz und befürchtet zu grosse Einschränkungen durch die Installation. «Eine Konsenslösung mit den Einsprechenden zeichnet sich ab», sagte Schmid. Der RBS versuche, die Auswirkungen der Bauplattform so gering wie möglich zu halten. mm