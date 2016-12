Die Ehre, ein Esel zu sein

Achetringeler

Für die Laupner ist der Achetringeler das, was für die Schwar­zenburger der Altjahrsesu ist: ein alter Brauch zum Jahresende. In Laupen besammeln sich die Glöggeler an Silvester um 20 Uhr beim Schloss. Mit Glocken und Treicheln ziehen sie mit Getöse gut eine Stunde lang durch das Städtchen, voraus die maskierten Besenmannen. Unterwegs gibt es immer wieder einen Halt, und der Anführer sagt einen Spruch. Zum Schluss verfolgen die Blatteremanndli die Mädchen mit aufgeblasenen Schweinsblasen. lfc