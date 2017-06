Die Firma bleibt in der Familie

Vor 34 Jahren kaufte Hans-Ulrich Tanner die Firma Ettima. Jetzt gibt er sie weiter, und eigentlich bereut er nur eine Sache: dass er damals den Firmennamen nicht gewechselt hat. «Er klingt einfach unglücklich», sagt Tanner. Ansonsten blickt der 63-Jährige zufrieden auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. «Ich war immer glücklich in meinem Beruf.» Nun gibt er den Betrieb in Toffen an seinen Neffen Christof Tanner weiter.

Die Firma Ettima ist auf Maschinen für die Holzverarbeitung wie Sägen, Hobeln oder Fräsen spezialisiert. Vor 48 Jahren wurde sie von einem Unternehmer namens Etter in Frauenkappelen als Einmannbetrieb gegründet. Er war der Generalvertreter der Maschinenfabrik Ima, so kam der Name Ettima zustande.

Umzug nach Toffen

1983 stand die Firma zum Verkauf. Als gelernter Kaufmann und Betriebswirtschafter hatte Tanner zu Sägen, Bohrmaschinen und anderen Maschinen wenig Bezug. Seine Sache war das Handeln und Verkaufen. «Meine Mutter führte ein Lebensmittelgeschäft, ich stand jeden Tag im Laden.» Aber er griff zu. «Die Sache interessierte mich, ich sah eine grosse Chance.»

Nach zwei Monaten stellte Tanner den ersten Mitarbeiter ein – Kurt Stucki, der bis heute im Betrieb arbeitet. Nach 4 Jahren wurde der Standort in Frauenkappelen zu klein, weshalb er den Betrieb in sein Heimatdorf Toffen zügelte. Dort hatte er ein Bauernhaus gekauft und umgebaut. Auf drei Stöcken sind heute Ausstellungsraum, Werkstatt und Lager verteilt.

Wichtige öffentliche Hand

Der Umzug ins Gürbetal hatte einen grossen Vorteil: die Nähe zum Berner Oberland. «Dort befinden sich viele holzverarbeitende Betriebe wie Zimmereien und Schreinereien», sagt Tanner. Das Geschäft wuchs, er stellte neues Personal ein. Heute kommt die Kundschaft aber aus der ganzen Schweiz.

Ein wichtiges Standbein ist auch die öffentliche Hand: etwa Schulen, die Werkräume einrichten oder soziale Institutionen, die Therapiewerkstätten betreiben. Für sie bietet Ettima die Planung von Werkräumen, Schulungen und Sicherheitsberatungen an, liefert passende Maschinen und nimmt nötigenfalls Reparaturen vor. «Manche Maschinen, die wir vor 30 Jahren verkauft haben, sind immer noch in Betrieb», sagt Tanner. Das Geschäft sei all die Jahre konstant gut gelaufen. Die Firma beschäftigt heute vier Personen.

Preisdruck steigt

Trotzdem musste sich Nachfolger Christof Tanner Gedanken machen, ob sich der Einstieg lohnt. «Der Preisdruck ist gestiegen», sagt der 35-Jährige. Im Internet können die Kunden die Preise vergleichen für die Produkte, die oft aus dem Ausland kommen. «Bei diesem Preiskampf können wir nicht mitmachen. Unsere Chance ist die Beratung, die Qualität, unser Wissen.»

Einen Vorteil hat die Firma: Ähnliche Unternehmen in der Schweiz kann man an einer Hand abzählen, im Kanton Bern gibt es gar keine Konkurrenz. Zur Freude seines Onkels entschied sich Christof Tanner, die Aktien und die Geschäftsführung zu übernehmen. «Für die Zukunft bin ich sehr zuversichtlich.»

Mehr Zeit fürs Theater

Hans-Ulrich Tanner wiederum wird sich nicht ganz aus dem Betrieb zurückziehen. Beispielsweise wird er weiterhin Schatzungen bei Geschäftsübergaben vornehmen – ein weiteres Geschäftsfeld. «Ich freue mich aber, keine Verantwortung mehr zu haben», sagt er, der sich letztes Jahr nach 16 Jahren im Gemeinderat auch aus der Dorfpolitik zurückgezogen hat. Denn vor allem will er jetzt noch mehr Zeit für sein liebstes Hobby haben, das Theater Toffen. Im nächsten Sommer steht die Freilichtproduktion «Ueli – vom Chnächt zum Pächter» auf dem Programm. Tanner ist Produktionsleiter.

Vom Angestellten zum Chef – vor dieser Herausforderung steht jetzt Christof Tanner. Was den Namen Ettima angeht, hält er es wie sein Vorgänger. Er denkt nicht daran, ihn zu ändern. «Er hat sich in all den Jahren doch bewährt.» (Berner Zeitung)