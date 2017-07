Die Gurlitt-Bilder sind da!

Am Freitag hätten im Kunstmuseum Bern erste Bilder aus der Sammlung Gurlitt präsentiert werden sollen. Die Werke konnten nicht aus Deutschland ausgeführt werden. Mehr...

Die Deutsche Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert exemplarische Kunstwerke aus dem Erbe Cornelius Gurlitts. Anfang November startet in Bonn und in Bern eine grosse Ausstellung mit Werken aus dessen Sammlung. Mehr...