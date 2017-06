Die Kufa steht vor dem Aus

Spätestens ab August kann die Lysser Kulturfabrik Kufa ihre Rechnungen und Löhne nicht mehr bezahlen. Die letzte Hoffnung des Ausgehklubs ist nun ein Kredit, worüber der Lysser Grosse Gemeinderat (GGR) am 26. Juni abstimmen wird.

Konkret geht es um einen Betrag von 240 000 Franken, der die Kufa die nächsten drei Jahre am Leben halten soll. Diese 80 000 Franken pro Jahr sollen zusätzlich zum bestehenden Leistungsvertrag gesprochen werden.

Geld war immer knapp

«Das Kultur- und Livekonzert­geschäft rentiert grundsätzlich nicht», sagt Ben Arn, der dem Klub vorsteht. In den letzten Jahren sei die Rechnung zwar immer aufgegangen. «Zu Beginn war das Lohnniveau bei allen extrem tief. Es war klar, dass wir so nicht weiterfahren können», sagt er.

Heute liege der Bruttomonatslohn der Leitung bei 5700 Franken – ohne 13. Monatslohn. Ein Blick in die Schweizer Klublandschaft zeige zudem, dass vergleichbare Lokale teils massiv höhere Subventionen zur Verfügung hätten. Bei der Kufa liegt der Subventionsanteil bei rund 8 Prozent, beim Kiff in Aarau bei 30 Prozent.

Daniela Eicher übernimmt von Ben Arn die Kufa-Leitung und damit ein schweres Erbe. Bild: Peter Samuel Jaggi/BT

Gemeinderat war im Bild

Die sechste Saison schloss mit einem Minus von 56 000 Franken, das Eigenkapital liegt seither bei minus 5300 Franken. Die Gründe dafür sieht Arn in drei Punkten: Erstens ist die Partyreihe «Two Seasons» abgesprungen, was 45 000 Franken Umsatzeinbusse zur Folge hatte.

Zweitens sind wegen der Baustelle bei der Autobahnausfahrt die Sicherheitskosten und drittens die Lohnkosten angestiegen, was mit diversen Wechseln im Leitungsteam sowie mit Lohnanpassungen zusammenhängt. Seit längerem im Bild über die Situation war der Gemeinderat.

«Schon vor einem Jahr war ich ziemlich ausgelaugt», sagt Arn, der glaubt: «Ein Neustart tut dem Ganzen gut.»

Hauptlösung: Subventionen

«Wir glauben nach wie vor an dieses Baby», sagt Arn zur Zukunft der Kufa. Mit den Problemen stehe der Klub schweizweit nicht allein da. Die Lösung sieht er nur in zusätzlichen Subventionen. «Von den zwei Milliarden Schweizer Subventionsgeldern im Bereich Kultur geht nur knapp ein Prozent an die Klubs», ergänzt er.

Auch das Programm will die Kufa anpassen: Zu Beginn gab es pro Saison zwischen 60 und 80 Livekonzerte. Weil die teuer sind, beschloss der Vorstand, diese auf 50 zu reduzieren. «Heute müssen wir sagen, dass das eine schlechte Idee war», sagt Arn. So falle man vom Radar der Agenturen und der Konzertbesucher.

GGR war nicht informiert

Zwar wussten die meisten Parlamentarier, dass die Kufa finanzielle Probleme hat. Dass es aber so schlecht steht, war den Politikern von links bis rechts nicht bewusst. Doch das Verständnis ist nicht überall gleich. Am grössten ist es bei der Fraktion SP/Grüne. «Man muss der Kufa eine Chance geben», sagt Lukas Ruggli (SP).

«Das Geschäft tut zwar weh, aber wir brauchen etwas für unsere Jugend», sagt Jürgen Gerber, Fraktionspräsident der EVP. «Nun muss etwas gehen, sagt Steve Fuhrer, Fraktionspräsident der BDP/GLP. Vor allem müsse man von den umliegenden Gemeinden grössere Unterstützungsbeiträge verlangen.

Die deutlichsten Worte sind aus der SVP zu hören: «Das ist eine Katastrophe. Vom Vorstand und vom Controlling sind wir sehr enttäuscht», sagt Fraktionspräsident Peter Eggli.

Die Hauptkritik, die Ben Arn beim Besuch der Fraktionen zu hören bekam, war, dass diese zu wenig über die Situation im Bild waren. «Künftig werden wir aktiver informieren», verspricht er. (Bieler Tagblatt)