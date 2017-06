Die ersten Bieber-Fans warten schon

«Wir wollen einfach unbedingt die Ersten sein!» Während sich Justin Bieber am Dienstagabend in Bad Ragaz eine Pizza gönnt, quartieren sich drei seiner Anhänger schon einmal vor dem Stade de Suisse in Bern ein, damit sie beim Konzert des kanadischen Popstars am Donnerstag ganz vorne dabei sind.

Ein Zelt haben die drei 15- und 16-jährigen Mädchen, die in Biel und Umgebung wohnen, nicht dabei. Schlafsäcke, Rettungsdecken, Regenschirme und einige Taschen mit Kleidern, damit wollen sie bis 8 Uhr am Donnerstagmorgen ausharren – erst dann dürfen sie sich im eigentlichen Wartebereich anstellen.

Angst haben sie keine: «Eine von uns bleibt immer wach, wenn die anderen beiden schlafen.» In der Nacht auf Mittwoch hätten sich ausserdem Sicherheitsleute, die rund ums Stadion patrouillieren, regelmässig nach ihrem Befinden erkundet.

Nicht zum ersten Mal

Sie sei schon letzten November am Bieber-Konzert im Zürcher Hallenstadion eine der Ersten gewesen, erzählt eine der jungen Welschen. «Damals war ich etwa 24 Stunden vorher vor Ort, aber dort waren es auch nur 13'000 Zuschauer. In Bern wird es viel grösser.» Offiziell bietet das Stade de Suisse Platz für bis zu 45'000 Konzertgänger.

Bei Ticketcorner gibts nach wie vor Karten – ab 115 Franken. Die drei Girls braucht das nicht zu kümmern. Sie haben ihre Tickets bereits. «Seit Dezember, gleich als der Vorverkauf gestartet ist.» Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen.

Noch mehr Fans

Und die Gruppe wächst an, wie ein Leserreporter berichtet: Mittlerweile stehe auch ein Zelt auf dem Grünstreifen an der Sempachstrasse. «Man könnte sich ja überlegen, sie für eine Nacht auf dem Schulhof nebenan unterzubringen», findet er. (mb)