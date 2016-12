Die etwas andere Velouhr

Er schraubt an einem Velo herum. Rahmen hängen in unterschiedlicher Form und Farbe von der Decke. Um das Handgelenk trägt er eine Uhr. Silbernes Ziffernblatt, braunes Armband. Anstatt der gewohnten Zahlen von eins bis zwölf sind am Uhrenrand jedoch die Werte von 0 bis 80 aufgezeichnet.

Beat Baumgartner, der Entwickler der Uhr, löst das Uhrwerk aus dem Band und schraubt es auf den Lenkervorbau: «Seit Jahren lässt mich die Idee einer analogen Smartwatch nicht mehr los. Jetzt steht sie kurz vor der Produktion.»Beat Baumgartner hat sich als Velorahmenbauer einen Namen gemacht. Sein Geschäft Bedovelo in Hinterkappelen beliefert weltweit Velofreaks. Über ein Jahr dauert der Prozess, bis ein Bedovelo fertig geschweisst und individuell angepasst ist.

Etwas konnte Baumgartner aber bisher nicht selber machen: eine Velouhr. «Es ist eine Lücke in meinem Angebot», erzählt der Handwerker. Es gibt diverse digitale Velocomputer, die über unterschiedliche Funktionen wie Kilometerzähler, Geschwindigkeitsmesser und Herzfrequenz verfügen. «Die sind aus Plastik und passen nicht zu meinem stilvollen Velo», findet der 27-Jährige. Aus dem Wunsch einer analogen Velouhr mit Tacho entstanden Skizzen und schliesslich der erste Prototyp der Moskito Watch.

Der Name Moskito Watch macht stutzig. Was hat eine Mücke mit einer Velouhr zu tun? Baumgartner klärt auf: «Eines Abends lag ich wach und wurde von einer lästigen Mücke gestört.» Sie sei ihm nervig um den Kopf geschwirrt. «Diese Mücke ist ja genauso penetrant wie meine Idee von der Uhr», dachte er. Bald darauf ist aus der Mücke der Name Moskito entstanden.

«Erst ab einer Million»

Als Erstes hat Baumgartner bei grossen Uhrwerkherstellern angeklopft. «Diese wollten einen Auftrag erst ab einer Million Franken entgegennehmen», erzählt er. Das läge nicht in seiner finanziellen Kapazität. Schliesslich fand er eine Firma, die bereit war, auch eine kleinere Serie zu produzieren. Über die ganze Schweiz verstreut werden die weiteren Teile der Uhr hergestellt. Armband und Glas hingegen kommen aus Deutschland.

Und so funktioniert die Smartwatch: Durch Knopfdruck kann zwischen den drei Modi Stoppuhr, Trainingsuhr und der normalen Zeitanzeige gewechselt werden. Im Trainingsmodus zeigt der Minutenzeiger die zurückgelegte Distanz, der Sekundenzeiger die aktuelle Geschwindigkeit an. Ist die Uhr zudem mit einem Smartphone verbunden, erkennt der Fahrer sofort, ob eine Nachricht oder ein Anruf eingegangen ist. Der Akku des Geräts halte gut ein halbes Jahr, so der Entwickler.

Noch zehn Tage

Auch seine Freunde haben ihm geholfen. Einer programmierte die App dazu, ein anderer designte die Uhr. Weitere Unterstützung holte sich Baumgartner bei seinem alten Schulfreund Noel Urwyler, der die Kampagne ins Rollen brachte. Die Mitentwickler arbeiten unentgeltlich. Die laufenden Ausgaben hat Bedo­velo übernommen.

«Für die erste Produktion von 200 Stück ist ein grosser Batzen nötig», sagt Baumgartner. Sein Geschäft könne das nicht alleine tragen. Darum hat er sich für einen anderen Weg entschieden. Auf dem Internetportal Kickstarter hat er ein Crowdfunding gestartet.

So sollen von Leuten aus der ganzen Welt die nötigen 150 000 Franken zusammenkommen. Urwyler sitzt am Computer und checkt den aktuellen Stand der Finanzierung: 80 918 Franken. Falls der nötige Betrag zusammenkommt, sind nächsten Herbst die ersten Moskito Watches da. Das Crowdfunding läuft noch bis Neujahr. «Dann entscheidet sich, ob 2017 ein gutes oder schlechtes Jahr für uns wird», sagt Baumgartner.

(Berner Zeitung)