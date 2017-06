Die perfekte Welle kann kommen

Surfen boomt

Wellenreiten liegt im Trend. 2020 wird in Tokio erstmals an Olympischen Spielen gesurft. Auch in der Schweiz wurde der Sport in den letzten Jahren immer populärer. Die Swiss Surfing Association geht heute von 30'000 Surfern aus in der Schweiz. Dies, obwohl der nächste Strand nicht um die Ecke liegt. Anders als im Meer surft man in unseren Breitengraden auf einer stehenden Welle. Eine solche entsteht, wenn Flusswasser über ein Hindernis fliesst. Beispielsweise über eine Steinstufe, eine Schwelle oder einen Felsen. Das komme dem Wellenreiten im Meer ziemlich nahe, sagen erfahrene Surfer. Berühmtestes Beispiel dafür ist die Eisbachwelle in München, die zum Touristenmagneten wurde. Doch auch in der Schweiz gibt es surfbare Flusswellen, wie die Welle Scherzligen oder die hintere Mühlewelle in Thun. Diese können jedoch nur genutzt werden, wenn genügend Wasser fliesst. Dafür müssen Wetter und Jahreszeit stimmen. Doch viele Surfbegeisterte wollen ihr Glück nicht vom Wetter abhängig machen. Künstlich erzeugte Wellen werden deshalb immer beliebter. Bereits seit 2015 tourt die Citywave – eine mobile Wellenanlage – durch Schweizer Städte. Grössere Projekte befinden sich in Planung: In Worblaufen soll eine künstliche Welle entstehen, die 250 Tage im Jahr in Betrieb ist (siehe Haupttext). Dazu wird eine natürliche Welle mithilfe eines beweglichen Spoilers ausgebaut. Grosses ist zudem im zürcherischen Regensdorf geplant. Der Verein Waveup plant dort einen Surfpark mit einem 250 Meter langen und 80 Meter breiten Wellenpool. Erzeugt werden die Wellen durch einen Generator. Bis zu 150'000 Besucher soll der Park jährlich anlocken. Anfang 2018 will der Verein das Projekt dem Kanton zur Vorprüfung vorlegen. Weitere Surfanlagen sind in der Region Siders und in Biel geplant.