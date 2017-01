Diebespaar in Köniz verhaftet

Die Berner Kantonspolizei hat am Montagnachmittag in Köniz ein mutmassliches Diebespaar festgenommen. Die Polizei verdächtigt die Frau und den Mann, kurz zuvor in Milken bei Schwarzenburg versucht zu haben, in ein Haus einzubrechen.

Nachdem der Polizei dieser Versuch gemeldet worden war, stoppten die ausgerückten Polizeipatrouillen das Auto des mutmasslichen Diebespaars beim Bären-Kreisel neben dem Schloss Köniz. Das teilten die regionale Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag mit.

Der 34-jährige Mann und die 37-jährige Frau wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und später in Untersuchungshaft versetzt. Im Auto stellte die Kantonspolizei mutmassliches Einbruchwerkzeug und Diebesgut sicher. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (mib/sda)