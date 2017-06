Drei Autos kollidiert: Mann verletzt

Auf der Schwarzenburgstrasse in Riggisberg kam es am Dienstag um 16.40 Uhr zu einem Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Schwarzenburgstrasse in Richtung Riggisberg und prallte kurz nach der Verzweigung Otzenbach in ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dieses wurde seinerseits durch den Aufprall ins Heck eines weiteren Autos geschoben.

Der Lenker des hintersten Autos wurde bei der Kollision verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital transportiert werden. Die beiden Lenkerinnen der voranfahrenden Fahrzeuge begaben sich selbständig in ärztliche Kontrolle. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend mit.

An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Infolge der Unfallarbeiten war der betreffende Strassenabschnitt kurzzeitig gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (flo/pkb)