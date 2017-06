Ein Königreich für Fussgänger

Berns von Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) angestossene Velooffensive ist zum stehenden Begriff geworden. Man spricht von Velohauptrouten oder vom umstrittenen Projekt der spektakulären Velobrücke zwischen Lorraine und Länggasse und davon, wie viele Millionen Franken sie wohl kosten würde, aber in der Realität setzt sich diese Offensive vor allem auch aus Dutzenden kleiner Planungsschritte und Einzelmassnahmen zusammen, die nicht den Betrag eines Investitionskredits erreichen.

1,25 Millionen Franken hat die Stadt bis jetzt im Schnitt pro Jahr für dieses Sammelsurium von Fördermassnahmen ausgegeben. Aber damit können die sich multiplizierenden Wünsche nun nicht mehr befriedigt werden, findet die Stadtregierung. Deshalb beantragt sie dem Parlament, die Förderung des Langsamverkehrs ab 2018 um 1,2 Millionen auf 2,45 Millionen Franken jährlich aufzustocken.

Inspiration Barcelona

Auffallend am verkehrspolitischen Offensivdrang ist, dass dieser sich zunehmend Richtung Fussverkehr verlagern wird. Das Volumen der Fördergelder, die ausschliesslich der Fussmobilität zugutekommen, wird sich in den nächsten Jahren verfünffachen. Wie Karl Vogel, Leiter der städtischen Verkehrsplanung, auf Anfrage erläutert, packe man in erster Linie die schätzungsweise 150 Projekte an, die von Quartier­bewohnerinnen und -bewohnern im Rahmen der Mitwirkung zum städtischen Richtplan Fussverkehr angeregt worden seien.

Wenn man von Fussverkehr rede, gehe es indessen nicht nur um die Bewegung von A nach B, sondern sehr häufig um das Verweilen im öffentlichen Raum, hält Vogel fest: «Das Bedürfnis ist gewachsen, im urbanen Raum über Orte verfügen zu können, wo man sich ohne Konsumzwang hinsetzen und sich austauschen kann.»

Vogel selber war, wie er festhält, kürzlich in Barcelona, wo das Angebot an lauschigen Stadtplätzen opulent ist. Ein wenig von diesem Spirit soll in Bern Einzug halten: Im Rahmen der Fussverkehrsförderung will man das Augenmerk auch auf die Möblierung und Gestaltung von Plätzen – inklusive kleinerer Nischen in den Quartieren – richten.

Wohnzimmer auf der Gasse

Unterstützung für diesen Kurs hat sich die Stadt mit der Studie «Public Space, Public Life» geholt, die das Kopenhagener Büro Gehl im Auftrag des Gemeinderats angefertigt und vor einem Monat veröffentlicht hat. Sie macht darin verschiedene Vorschläge, wie die Altstadt für Fussgänger aufgewertet werden könnte.

Die Stossrichtung ist klar: Quartierstrassen und -plätze sollen zum erweiterten Wohnzimmer werden. Als Vision schlägt die Studie zum Beispiel vor, auf der Nydeggbrücke schrittweise die Parkfelder zu entfernen und später auch den Verkehr, damit die Menschen zu Spaziergängen und Open Air zum Verweilen, Lesen, Abhängen eingeladen werden.

Selbst wenn die von Gehl entworfene Vision einer verkehrsfreien Nydeggbrücke sehr weit in die Zukunft greift, wird klar: Die Fussverkehrsförderung, wie sie der rot-grüne Gemeinderat mit seiner Offensive anstrebt, bedeutet auch eine Verschärfung des Verteilkampfes um den knappen Platz auf der Strasse, in dem der Autoverkehr in der Defensive steht. (Berner Zeitung)