Ein Quartier entdeckt seinen Park

Ein lauschiger Park mit Bänkli und Schatten spendenden Bäumen – das ist bei den aktuellen Temperaturen sicher ein angenehmer Ort. Seit Dienstag ist der Stadtteil Mattenhof-Weissenbühl um einen solchen Ort reicher.

Nach acht Monaten Bauzeit ist die neue Friedbühlanlage fertig. Am Dienstag wurde sie im Beisein von Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) und Claudia Luder, Geschäftsleiterin der Quartierorganisation QM3, im Rahmen eines kleinen Quartierfestes eingeweiht.

Gewächshäuser sind weg

Wo einst die Gewächshäuser der früheren Lindenhof-Gärtnerei vor der dichten Hecke des Bremgartenfriedhofs standen, befindet sich heute ein offener Platz. Die dichte Hecke musste weichen.

Offene Durchgänge unter den alten Buchen laden ein, den parkähnlichen Teil der Fried­bühlanlage zu erkunden. Da dieser Bereich bisher zum Bremgartenfriedhof gehörte, verfügt der Quartierpark von Anfang an über alte Baumbestände und üppiges Buschwerk.

Seit längerem wird der Bremgartenfriedhof auch als Ort zum Verweilen genutzt, das hat die Stadt festgestellt. Bisher fehlte es in diesem Gebiet jedoch an Freiräumen für Veranstaltungen, Treffen und Quartierfeste.

Mit dem neu geschaffenen offenen Platz, der in Form einer Arena angelegt ist, konnte die Stadt diesem Wunsch aus der Quartierbevölkerung des Stadtteils 3 nachkommen. In enger Zusammenarbeit zwischen den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern und den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sei die neue Anlage realisiert worden. Nun ist die Quartierbevölkerung eingeladen, den Quartierpark zu beleben.

Rücksicht auf dem Friedhof

Die Friedbühlanlage grenzt direkt an den Bremgartenfriedhof an und ist daher ein besonderer Ort. Deshalb ermunterte Gemeinderätin Ursula Wyss die Quartierbewohnenden bei der Einweihung, die Friedbühlanlage zu erkunden und allfällige Schwellenängste wegen des Friedhofs zu überwinden.

Wie in jeder Grünanlage sind in der Friedbühlanlage alle dazu aufgerufen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wer trotzdem unsicher ist, welche Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen der Friedbühlanlage möglich sind, dem gibt die Informationstafel vor Ort Auskunft.

Die Erneuerung des Trottoirs entlang des Platzes sowie drei Baumpflanzungen erfolgen voraussichtlich im Jahr 2019, teilt die Stadt mit. Diese Arbeiten ­sollen mit dem Bau der neuen Wendeschlaufe beim Kreisel Friedbühlstrasse koordiniert werden. (mm/pd)