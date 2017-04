Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Kurz nach 11.30 Uhr am Montag ist der Kantonspolizei Bern ein Unfall auf der Kreuzung in Schwanden bei Schüpfen gemeldet worden. Zwei Personenwagen sind zusammengestossen. Eine Person zog sich Verletzungen zu, befindet sich nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht in kritischem Zustand. Zwei weitere Personen wurden zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gefahren.

Die Hauptstrasse zwischen Schüpfen und Münchenbuchsee war während der Aufräumarbeiten bis etwa 14 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. (mb)