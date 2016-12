Ein kurzer Schwumm im eisigen Moossee

Ein Mann sitzt auf einer Bank an der Sonne und lässt ein ferngesteuertes Segelboot Kreise ziehen. Er, schaut zu, wie ich mich für mein Bad vorbereite, und erzählt, dass er früher mit seinem Vater hier gebadet habe. «Bei jeder Temperatur», wie er betont, während er aufmerksam den Weg seines Schiffchens verfolgt.

Da, wo der Mann sitzt, werden morgen die Moosseedorfer Silvesterschwimmer in den See steigen, Punkt 12 Uhr. Ihnen wird es gleich ergehen wie mir: Sie müssen auf Umkleidekabinen und warme Duschen verzichten. Immerhin offeriert ihnen der Winterschwimmclub Ysheilige Moossee heissen Tee. Den werde ich mir auf der Redaktion selber kochen müssen.

Zur Eisbad-Premiere: Langsam berühren meine Zehen das Wasser, dann die Füsse, und ich stelle fest: Der See ist wärmer als die eisige Bise, welche die Seeoberfläche kräuselt. Zögern würde die Tortur bloss verlängern. Also schnell eingetaucht und losgeschwommen. Das knapp 5 Grad kalte Wasser prickelt unerwartet schmerzhaft auf der Haut. Drei, vier hastige Schwimmzüge verscheuchen eine Entenschar, die Kamera des Fotografen klickt. Ich wende, und ohne mich um die Entenkacke am Boden zu kümmern, renne ich zähneklappernd zu meinem Frottiertuch.

Knapp zwanzig Sekunden hat mein Bad gedauert, und ich fühle mich als Heldin. Doch die Vorstellung, dass an Silvester hier andere unerschrocken hinausschwimmen werden, lässt meinen Selbstversuch mickrig erscheinen. Meine Haut brennt. Schnell in die Kleider geschlüpft. Trockenrubbeln tut gut. Aber der Körper produziert nicht sofort die erhoffte Wärme, im Gegenteil. Hände und Füsse werden kälter.

Wie machen das bloss die Russen, die im Amur oder im Baikalsee das Eis aufpickeln und baden? Vermutlich liegt es an der fehlenden Speckschicht, die ich meist diszipliniert bekämpfe. Ein bisschen wärmendes Fett wäre heute nützlich gewesen, vielleicht auch ein ordentlicher Schluck Wodka.Viel später, etwa zwei Stunden nach dem eisigen Bad, nach etlichen Tassen heissen Tees, beginnt sich mein Körper langsam wieder zu erwärmen. Wenigstens hat das Zähneklappern früher aufgehört.



Silvesterschwimmen: Strandbad Moossee. Samstag, 31. Dezember. Start um 12 Uhr. Nur für robuste, geübte Schwimmer. (Berner Zeitung)