Ein ungleiches Paar sagt sich Hallo

Die Zeit der Feiertage geht für die meisten Bernerinnen und Berner an Silvester zu Ende. Für Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor Christoph Neuhaus (SVP) fängt diese Zeit nach Neujahr jeweils erst so richtig an. In seiner bisherigen Amtszeit hatte er bis jetzt jedes Jahr etwas zu feiern – in der Regel sogar mehrmals. Die Rede ist von Fusionsfeiern.

Das Fest am Freitagabend im Schlossgutsaal in Münsingen war aber auch für Neuhaus etwas ­Spezielles. Denn die Fusion von Münsingen und Tägertschi ist die einzige im Kanton Bern, welche per 1. Januar 2017 über die Bühne ging. «Wo sind eigentlich all die Tägertscher?», wollte Neuhaus bei seiner Festansprache wissen. Zahlreiche Hände im voll besetzten Saal schossen in die Höhe. «Spürt ihr etwas?», fragte Neuhaus. Keine Reaktion. Nein, für die meisten Tägertscher hat sich in den 13 Tagen seit dem Zusammenschluss nicht viel verändert.

Viel Heimatliebe in Tägertschi

Die Angst, dass das Leben nach der Fusion schlechter wird, geht aber auch in Tägertschi um. Auf den ersten Blick erstaunt das wenig. Vergleicht man die beiden Orte, sind Münsingen und Tä­gertschi ein ungleiches Paar. Hier die wachsende Agglogemeinde Münsingen mit 12 001 Einwohnern. Da das Bauerndorf Tägertschi mit 403 Einwohnern, die sich in erster Linie als Emmentaler fühlen.

Dass diese Emmentaler Identität in naher Zukunft nicht verloren geht, zeigten die Schulkinder aus Tägertschi. Ihr «Tägertschi-Song» bildete den Schlusspunkt – und für viele wohl auch das Highlight – der offiziellen Feier. Der Charthit «Heart Skips a Beat» bildete die musikalische Grundlage. Wie im Original geht es um die Liebe. Aber die Liebe gilt hier nicht der Herzallerliebsten, sondern der eigenen Heimat. «S schönste Dorf uf dr ganze Wäut isch Tägertschi», so lautete eine der Songzeilen. Oder auch: «Mis Härz schlat für Tägertschi.»

Nicht nur die Kinder, ganz Tä­gertschi hat sich während des ­Fusionsprozesses stark mit der eigenen Identität beschäftigt – gerade weil man als Juniorpartner in die Verhandlungen ging. Am Freitag bekam man das Gefühl vermittelt, dass Münsingen zwar mit einem kleinen, aber selbstbewussten Partner fusioniert hat. Das zeigt sich auch in der Sonderausstellung zu Tägertschi im Museum Münsingen, welche bis Ende Mai zu sehen sein wird.

Die Stadt, die keine sein will

In Münsingen hat die Fusion derweil weniger Leute beschäftigt. Eine Identitätsfrage steht aber auch ihnen bevor. Vor vier Jahren fusionierte die Gemeinde bereits mit Trimstein. Nun kommt Tä­gertschi hinzu. Mit Blick auf die Bevölkerung ist das für Münsingen zwar nur ein kleines Wachstum (3 Prozent). Flächenmässig wächst die Gemeinde hingegen um gut 30 Prozent. War das Gemeindegebiet 2012 noch 8,5 Quadratkilometer gross, sind es nach den beiden Fusionen 15,7 Quadratkilometer. Der Entwicklung dieses Gebiets gilt der Hauptfokus in nächster Zeit.

In welche Richtung diese Entwicklung geht, wird sich weisen. Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne) hält seine Bürgersprechstunde am Samstag jeweils auf dem Märit. Das spricht für den dörflichen Charakter von Münsingen, der in den Reden am Freitag auch immer betont wurde. Die beiden neuen Ortsteile Trimstein und Tägertschi geben der Gemeinde nun zusätzlich ein ländliches Gesicht.

Die Frage ist, ob dieses Bild nicht täuscht. Eine Stadt ist Münsingen einzig auf dem Papier nicht, rein einwohnermässig wäre die Hürde schon lange erreicht. Ob sich Münsingen aber in Richtung Stadt entwickeln will, ist eher fraglich. Am Freitag wurden nach der Feier drei Feuerwerkskörper gezündet – eine für jeden Ortsteil.

