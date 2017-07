Eine Million ergaunert: Trickbetrüger müssen ins Gefängnis

Mit einer Million Euro wollten zwei Trickbetrüger im Juni 2016 die UBS-Filiale am Bubenbergplatz in Bern verlassen. Sie wollten das gestohlene Geld am Bahnhofplatz an zwei ihrer Komplizen übergeben. Was die beiden nicht wussten: Die Polizei war ihnen längst auf den Fersen. Alle vier Trickbetrüger – zwei Männer, zwei Frauen, alle Roma aus Rumänien – wurden verhaftet. Am Montag mussten sie sich vor dem ­Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten.

Bei diesem Fall handelt es sich um einen sogenannten Rip-Deal. Darunter versteht man grundsätzlich ein betrügerisches Devisentauschgeschäft, bei dem die Opfer bei einer Geldübergabe ­bestohlen werden (siehe Interview im Kasten). Konkret ging es um den Verkauf eines Hotels im Berner Oberland. Diese Immobilie war ausgeschrieben, als sich 2014 ein Unbekannter an die Maklerfirma wandte und Interesse heuchelte. Der Unbekannte machte ein Angebot über 35 Millionen Franken.

Eine Million in bar

Im Laufe dieser angeblichen Geschäftsbeziehung wurde vereinbart, dass eine weitere Person sich davon überzeugen dürfe, dass die Provision für das Kauf­geschäft – eine Million Euro – auch tatsächlich vorhanden sei. Dazu vereinbarte die Immobilienfirma mehrere Treffen mit dem Unbekannten in der UBS-Filiale in Bern. Die Bank schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Trickbetrüger wurden schliesslich in der Bank von verdeckten Ermittlern in flagranti erwischt.

Am Montag wurden die vier Täter zu Freiheitsstrafen zwischen 24 und 36 Monaten verurteilt. Dar­über hinaus müssen sie die Verfahrens- und Gerichtskosten bezahlen. Auffällig: Alle vier Verurteilten sind in Europa schon mehrfach einschlägig vorbestraft.

Hohes Risiko, wenig Profit

Hinter dem Rip-Deal stecke eine gut organisierte Täterschaft, die von Rumänien aus operiere, sagte Staatsanwalt Lukas Büttiker vor Gericht. Doch innerhalb dieser Organisation spielten die vier Täter offenbar nur kleine Rollen. Selbst die Anführerin der Viererbande wäre angeblich nur mit wenigen Hundert Euro für ihre Dienste entlöhnt worden. Gerichtspräsident Urs Herren sagte: «Diejenigen, welche effektiv im Hintergrund die Fäden ziehen, stehen nicht vor Gericht.» Die Verurteilten hätten ein erhebliches Risiko auf sich genommen ohne die Aussicht auf einen entsprechenden Profit.

Die Polizei ermittelte in diesem Fall noch einen weiteren Täter. Er wurde zur Verhaftung ausgeschrieben und in Italien angehalten. (Berner Zeitung)