Facelift für die alte Holzbrücke

Rubigen In der Nacht auf Donnerstag wurde in Rubigen eine dreissig Meter lange Holzbrücke über die Autobahn montiert. Die spektakuläre Aktion verlief plangemäss und lockte zahlreiche Zuschauer an. Mehr...

Das Stars of Sounds in Aarberg zog auch in diesem Jahr die Massen an. Während die meisten Zuschauer dicht gedrängt auf dem Stadtplatz stehen, haben Anwohner ­besten Blick auf die Bühne. Ein Besuch bei Timo und Corina Gerber. Mehr...