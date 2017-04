Feilschen, bis der Preis stimmt

Ein Nostalgiemarkt oder doch ein ganz normaler Flohmärit: Beim saisonalen Sonntagsmarkt vor dem Worber Bahnhof stellt sich diese Frage nicht, er ist beides zugleich. Bei genauem Hinsehen fällt jedoch die grosse Anzahl von Raritäten und Lagerbeständen aus Urgrossmutters Zeiten auf. Wer hier nach einem metallenen Waschzuber sucht, wird schnell fündig.

Und für den stolzen Preis von 60 und mehr Franken erhält der Kaufwillige gleich noch ein Stück Zeitgeschichte mit auf den Weg. Die Händler wissen, dass in diesen Zubern einst nicht nur Kleider, sondern auch Kinder gewaschen wurden. Damals, als das Wort Dusche im Wörterbuch noch nicht zu finden war.

Ohne Vorreservation

Diese Kenntnisse um den nostalgischen Wert der Ware sind so­zusagen das Markenzeichen des monatlichen Sonntagsmarkts zwischen der Landi und dem SBB-Bahnhof. Genauso wie die parkierten Autos mit Lade­räumen der Extragrösse dazu­gehören, umrahmt von Campingtischen.

Eine Vorreservation braucht es nicht. Wer will, kommt und stellt seine Ware auf einem freien Platz auf. Eine einzige Bitte hat der Initiant Jürg Engel: Es soll ein Treffen von Liebhabern für alte Sachen bleiben. «Mein Herz schlägt für Kulturgut», sagt er dazu.

Ob Teppiche, Schmuck oder Feldstecher: Das Sortiment ist breit. Bild: Enrique Muñoz García

Einst für die Märkte beim Metzgerhüsi Walkringen verantwortlich, hat Engel sein Netzwerk aktiviert und den Nostalgie-Flohmärit 2016 nach Worb geholt. Es ist ein Händlervolk, das sich kennt. Manch einer daraus wird hier selber fündig und erweitert seine Sammlung.

Bei Engel sind es alte Koffer sowie Motor- und Fahrradsättel. «Ich bin halt der Nostalgie-Engel», sagt er von sich. Und der Mann mit dem mächtigen Schnauz weist sofort auf einen weiteren Verkäufer hin. «Portmann ist der Experte für Velöli und Bäbiwagen, was er anbietet, ist der Hammer», so Engels Werbespruch.

Keine moderne Billigware

Der 79-jährige Peter Portmann aus Obergerlafingen lächelt ob so viel Lob etwas verlegen. Doch dann kommt er in Fahrt und zeigt, wie er Gummiräder für die alten Wagen herstellt. Seine Ressource sei der Knast, sagt er augenzwinkernd.

In der Wisa-Gloria-Klinik der Justizvollzugsanstalt Lenzburg könne man ihm bei Bedarf immer wieder weiterhelfen und einzelne im Handel nicht mehr erhältliche Ersatz­teile produzieren. Ab 35 Franken sind seine Bäbiwagen zu haben, und für manche lohnt sich schon allein deswegen der Gang nach Worb.

Alte Feldstecher, noch ältere Fotoapparate, ein Kleinmöbel aus den 60er-Jahren, Grammo­fone: Die sechzig bis achtzig Händler haben für jeden Geschmack etwas. Engel hat aber auch schon Anwärter wieder nach Hause geschickt. Billigware der neuen Sorte passe nicht, sagt er.

Auch einen Mann, der allerlei Messer verkaufte, musste er zurechtweisen. Denn das Credo ­lautet: Nur was legal ist, hat in Worb Platz. Dazu zählt auch neue Ware, die auf alt gemacht ist. Wer den Markt kennt, der fällt darauf nicht herein. Und wem etwas gefällt, der kann feilschen, bis der Preis stimmt. (Berner Zeitung)