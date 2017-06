Fünf Fakten zur Aare

2003 war der wohl heisseste Sommer, an den die meisten uns erinnern können. Just seit diesem Jahr zeichnet Aaremarziliinfo.ch die Wassertemperaturen, Abflussmenge und Pegelstand der Aare auf. Hier einige interessante Zahlen dazu:

1. Im heissen Sommer 2003 war der Höchstwert der Aare 23.41 Grad, gemessen wurde dieser am 11. August. Erst am 24. September sank die Temperatur wieder unter 16 Grad. Während drei Monaten fiel sie nur an zwei Tagen unter 18 Grad.

2. Im Überschwemmungsjahr 2005 betrug die Abflussmenge 584.26 Kubikmeter. Als Vergleich hat die Aare heute (21. Juni 2017) 161 Kubikmeter, knapp ein Viertel der Wassermenge also.

3. Das Jahr 2007 schafft den Minusrekord der 14 aufgezeichneten Jahre. Am 5. August betrug die Temperatur der Aare 18.63 Grad, was das wärmste Bad des ganzen Sommers gewesen sein dürfte.

4. 2009 und 2010 hatten den genau gleichen Höchstwert: 21.33 Grad. 2009 war dies am 19. August der Fall, im 2010 am 16. Juli.

5. Noch 2.2 Grad fehlen (gerechnet mit 20.41 Grad, Stand 12 Uhr), um den Rekord aus dem Jahr 2015 zu knacken. Und 2.90 für denjenigen aus dem Jahr 2003.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)