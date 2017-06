Gemeinde spart – Bernstrasse bleibt eine Holperpiste

Abfallgebühren

Der Fall hat für Aufsehen gesorgt. Über zehn Jahre hat die Gemeinde Ostermundigen bei einem Teil der Liegenschaften keine Abfallgrundgebühr eingefordert. Ein externer Fachmann untersucht derzeit, wie es dazu kommen konnte. Sein Schlussbericht wird diesen Sommer erwartet. «Erst danach entscheiden wir über allfällige Konsequenzen», erklärt Gemeindepräsident Thomas Iten.



Der Mitarbeiter, der für das Inkasso der Grundgebühr zuständig ist, wird dann nicht mehr angestellt sein. Er hat auf Ende August gekündigt. Die Gemeinde habe die Kündigung in keiner Weise forciert, erklärt Iten. Der Mitarbeiter selber möchte sich zu seinem Stellenwechsel nicht äussern.



Insgesamt 500'000 Franken wurden im Laufe der Jahre nicht fakturiert. Rund 200'000 Franken sind verjährt, 300'000 Franken können nachträglich in Rechnung gestellt werden. Die Behörden nehmen an, dass 20 Prozent dieser nachträglichen Rechnungen nicht bezahlt werden, zum Beispiel, weil der Liegenschaftsbesitzer kürzlich gewechselt hat. Dennoch schliesst die Abfallrechnung 2016 der Gemeinde mit einem Gewinn von 640'000 Franken ab. Das Eigenkapital hier beträgt mittlerweile 2,2 Millionen Franken. maz