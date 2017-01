Glory baut Stellen in Niederwangen ab

Der japanische Glory-Konzern will an seinem Standort im bernischen Niederwangen Stellen abbauen. Gemäss dem Verband Angestellte Schweiz sind 16 Arbeitsplätze bedroht. Der Verband fordert ein klares und langfristiges Bekenntnis des Konzerns zum Standort Schweiz.

Die Niederwanger Niederlassung des Glory-Konzerns ist aus der ehemaligen Ascom Autelca entstanden. Heute beschäftigt der Betrieb rund 50 Angestellte, die meisten davon hochqualifizierte Ingenieure, wie Angestellte Schweiz in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Diese entwickelt unter anderem Automaten zur Verarbeitung von Bargeld.

Gemäss dem Verband Angestellte Schweiz will der Glory-Konzern den Standort in Niederwangen drei Jahre mit reduziertem Personal weiterführen und dann die Situation nochmals beurteilen. Der Verband hofft, dass der Konzern seinen Entscheid nochmals prüft. In diesen Prozess sollten auch Arbeitnehmer-Vertretungen und der Verband eingeschlossen werden, so die Forderung.

Beim Glory-Konzern will man sich Ende Woche zum geplanten Stellenabbau in Niederwangen äussern. (tpu/sda)