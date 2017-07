Gölä am Stars of Sounds: «Dä chöit dir hoffentlech o»

Mindestens drei Dinge haben die beiden gemeinsam: Eine Vorliebe für grossflächige Tätowierungen, Freude an Gitarren und ein neues Album, dessen Titel fast wie eine Hommage ans Musikfestival «Stars of Sounds» wirkt: die schottische Pop-Folk-Sängerin Amy Macdonald mit ihrem Album «Under Stars» und der Berner Mundartrocker Gölä mit «Stärne». Die beiden Topacts der Konzerte in Murten stiessen allerdings auf unterschiedliche Reaktionen.

Macdonald stieg am Freitag mit rockigen Nummern aus ihrem im Februar erschienenen Album ein, das Platz 1 der Schweizer Hitparadencharts erreichte. Vor dem dritten Song wollte sie dann vom Publikum wissen: «Are you guys up for having a party?» Doch erst bei «Mr Rock & Roll», dem Ohrwurm aus dem Jahr 2007, kam die träge Menge zum ersten Mal leicht in Bewegung. Die Schottin gab sich damit aber noch nicht zufrieden: «You guys are so quiet!»

Zwar hatten die Festivalbesucher durchaus Freude an Amy Macdonald, der grosse Begeisterungssturm blieb aber aus. Nicht mal bei «This Is the Life», dem grössten Hit, mit dem Macdonald sofort in Verbindung gebracht wird. «You’re so enthusiastic», meinte die Sängerin ironisch, fuhr aber unbeirrt fort.

Gölä-Fans sind da!

Anders war dies am Samstagabend bei Gölä. Bereits, als die Projektion des Covers seines aktuellen Albums erschien, auf dem einem ein ernster Gölä in Nahaufnahme vor einem Sternenhimmel entgegenblickt, begann das Gekreische. Schon hier war klar: Die Gölä-Fans sind da.

Als er dann die Bühne betrat, gab er in gewohnt vulgärer Sprache zuerst ein paar Bemerkungen von sich und wollte schliesslich noch wissen: «Chunnt da no öpper cho schnurrä, oder chan i afa?» Nachdem die Moderatorin Gölä dann noch offiziell angekündigt hatte, durfte er endlich los­legen.

Zurück zum Anfang

Nach einem Einstieg mit rockigen Songs aus dem neuen Album kam der Moment, auf den die meisten Fans gewartet hatten: Gölä brachte Songs aus seiner Anfangszeit, zuerst «Keini Träne meh», der 1998 auf seinem Debütalbum «Uf u dervo» erschienen war. Bevor er einen weiteren alten Song zum Besten gab, «Indianer», meinte er erfrischend selbstironisch: «Dä chöit dir ­hoffentlech o – dä chani sogar säuber.»

Einige Überraschungen

Gölä und Band hielten auch einige Überraschungen bereit: Einerseits in musikalischer Hinsicht, indem ein kurzer Ausflug in andere Musikstile gewagt wurde: So waren ein Schlager («Mir beidi») sowie kurze Funk- und Dubstep-Einlagen zu hören. Andererseits stellte Gölä sein neues, zehntes Bandmitglied vor, den Berner Soulsänger mit kongolesischen Wurzeln Jesse Ritch. Im Song «Iischchaut» gab Gölä zudem «zum ersten Mal in seinem Leben» ein Gitarrensolo.

Es komme etwa genau so oft gut wie schlecht raus, meinte er davor entschul­digend, schlug sich dann aber gut. Ebenso für Abwechslung sorgten zahlreiche Soli der teils hervor­ragenden Instrumentalisten: Der beatboxende Perkussionist Stee Gfeller sorgte für viel Aufsehen, ebenso die stimmgewaltige ­Backgroundsängerin Coco ­Gfeller.

Nachdem Gölä gegen Ende des Konzerts mit der Aussage «dir und mir – mir ghöre zäme» noch für etwas Gemeinschaftsgefühl gesorgt hatte, musste er noch zweimal für eine Zugabe zurückkommen. Als er den «Schwan» und «I hätt no viu blöder ta» gebracht hatte, kam er nicht mehr auf die Bühne zurück. Obwohl die begeisterten Fans noch immer nicht genug von ihm hatten. (Berner Zeitung)