Grenzwache schnappt Drogenkurier im Zug

Am Samstagnachmittag um 14.40 Uhr nahm das Grenzwachtkorps in einem Zug bei Biel einen Mann fest, der im Verdacht stand, Drogen zu transportieren. Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Montag bestätigt, wurden bei den anschliessenden Untersuchungen rund 70 Fingerlinge gefunden, die insgesamt etwa 700 Gramm Kokain enthielten.

Der 53-jährige Mann hat inzwischen gestanden. Er befindet sich in Haft und wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. (mb/pkb)