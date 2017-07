Gurtenfestival: Petrus zeigt sich launisch

In fünf Tagen ist es soweit. Das 34. Gurtenfestival beginnt und der Berner Hausberg wird ein weiteres Mal zum Beben gebracht. Diverse Topacts wie beispielsweise Macklemore & Ryan Lewis, Imagine Dragons, Lo&Leduc, Casper oder die Beginner stehen dieses Jahr auf der Bühne. Sie werden die Tanzbeine der Festivalgänger zum Schwingen bringen.

Diese Tanzbeine dürften aber am Freitag etwas genässt werden - Petrus zeigt sich dieses Jahr etwas launisch, was das Wetter angeht. Erste Wetterprognosen sind laut SRF Meteo wechselhaft. Bereits zum Festivalstart am Mittwoch dürften erste Schauer möglich sein.

Angenehm bis kühle Temperaturen

Während der Wettergott dem Donnerstag wieder etwas freundlicher gesinnt ist, kommt am Freitag das erneute Schmollen. Regen sei angekündigt, meint SRF Meteo auf Anfrage. Am Samstag lichte sich der Himmel dann wieder und beschert den Festivalbesuchern einen versöhnlichen Abschluss.

Dass man, sobald beispielsweise Casper die Bühne betritt oder Imagine Dragons ihre ersten Ohrwurmsongs aus den Lautsprechern dröhnen lassen, unumgänglich tanzen und hüpfen muss, ist selbstverständlich. Wer sich Sorgen macht, dass er sich dabei die Seele aus dem Leib schwitzt, der darf beruhigt sein. Die Temperaturen dürften sich zwischen 22 Grad am Tag und bis zu 15 Grad in der Nacht bewegen. Im Gegensatz zum Auf und Ab von Sonne, Wolken und Regen seien diese aber wohl stabil.

Wer also noch nicht voll ausgerüstet ist, hat nun fünf Tage Zeit, sich sowohl Sonnencreme als auch Regenschutz zu besorgen. Dann ist man bestens gerüstet. So oder so, der Gurten wird auch im Jahre 2017 zum Beben gebracht - da kann Petrus noch so lange rumzicken.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)