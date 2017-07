Gurtenfestival: Ruhebedürftige vermiesen Zeltplatz-Stimmung

Der Zeltplatz am Gurtenfestival ist seit Jahren in der Kritik. Keine Stimmung, zu viele Auflagen (nur 2er-Zelte erlaubt, keine Pavillons), zu wenig Verweilmöglichkeiten: Während an anderen Festivals die Zeltplätze ein regelrechtes Eigenleben entwickeln, dient die «Sleeping Zone» auf dem Gurten vor allem ihrem Namenszweck.

Nun beklagen sich langjährige Gurtenbesucher, dass der Zeltplatz heuer noch langweiliger geworden ist. Der Grund: Das Barzelt in der «Sleeping Zone» ist verschwunden. Die Bar war bisher beliebt für einen letzten Schlummertrank vor dem Einschlafen oder als Zufluchtsort vor der prallen Mittagssonne. Nun stand lediglich ein kleiner Getränkestand vis-à-vis der sanitären Anlagen. Die einzige Verweilmöglichkeit auf dem Zeltplatz aber war weg.

Umfrage Finden Sie das Zeltplatz-Konzept des Gurtenfestivals gut? Ja, ein Zeltplatz ist zum Schlafen da

Nein, es fehlt an Festival-Stimmung

Mir egal, ich übernachte eh in der Stadt

Abstimmen Ja, ein Zeltplatz ist zum Schlafen da 38.3% Nein, es fehlt an Festival-Stimmung 36.1% Mir egal, ich übernachte eh in der Stadt 25.6% 133 Stimmen Ja, ein Zeltplatz ist zum Schlafen da 38.3% Nein, es fehlt an Festival-Stimmung 36.1% Mir egal, ich übernachte eh in der Stadt 25.6% 133 Stimmen



Laut Simon Haldemann vom Veranstalter Appalooza reagierte man damit auf einen Wunsch vieler Zeltplatzbesucher: «Es haben sich sehr viele Leute beschwert, dass dies ein Rückzugsort zum Schlafen sein soll und kein weiteres Partyzelt.» Viele Gurtengänger scheinen sich also an das zweckbetonte Zeltplatz-Konzept der Veranstalter gewöhnt zu haben.

Dennoch scheint es etwas fragwürdig, dass sich Festivalbesucher über Lärm beklagen. An anderen Openairs ist es schliesslich gang und gäbe, dass die Party im Anschluss an die Konzerte auf dem Zeltplatz weitergeht.

Ein Festivalbesuch wie die Stadtberner

Aber vielleicht passen sich die Gurten-Zeltler lediglich den restlichen Besuchern an. Den meisten Berner Stadtkindern würde es nämlich nicht im Traum in den Sinn kommen auf dem Zeltplatz zu nächtigen. Stattdessen erscheinen sie Tag für Tag frisch geduscht, gekleidet und geschminkt zum «Gurten-Clubbing».

Sich dieser Art von Festivalbesuch anzupassen, fiel den Zeltlern nicht nur dank mehr Schönheitsschlaf durch fehlenden Partylärm leichter: Seit diesem Jahr gab es neu ausschliesslich Einzelduschen auf dem Zeltplatz. Das hat aber nicht nur den Komfort sondern auch die Wartezeiten merklich erhöht. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)