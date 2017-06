Hauptsache, ein gutes Buch

Der Autor ist unsicher. Das Gelb am Gebirgshimmel auf dem Buchcover erscheint auf dem Probedruck zu blass. Blasser als auf dem Gemälde des unteren Grindelwaldgletschers von Caspar Wolf aus dem Jahr 1777.

Das darf nicht sein, pflichtet Verleger Matthias Haupt bei – umgehend wird das Kunstmuseum Bern kontaktiert, wo das Originalbild eingestellt ist. Und heute liegt das Buch «Die Grindelwaldgletscher» des Gletscherhistorikers Heinz J. Zumbühl, auf dem Tisch: mit einem farbintensiven Einband zwischen Kunst und Wissenschaft, der das Auge sogartig anzieht.

«Die Essenz für das gute Buch bringt immer der Autor», sagt Haupt. Dieser stehe stets im Mittelpunkt. Der Verleger dagegen kennt die Kniffe, wie der Inhalt ideal zu vermitteln sei, bewege sich jedoch in der «symbiotischen Beziehung» eher im Hintergrund.

Nicht aber ohne in der Branche Beachtung zu finden: Kürzlich wurde der Verlag Haupt vom Schweizer Buchhandel zum Verlag des Jahres 2017 gekürt. Ein Geschenk zum 111-jährigen Bestehen des Berner Verlagshauses sozusagen, das «eine innovative Trendwerkstatt im Berner Länggassquartier ist», wie die Laudatio attestiert. Das Familienunternehmen habe «seine Stärken ausgebaut, keine Seitensprünge gemacht».

Alle Hochzeiten: Das ist vorbei

Haupt interpretiert das Lob: «Wir haben uns noch stärker zum Spezialisten entwickelt, immer weiter weg vom Generalisten.» Das Verlagsprofil klingt fast nach Fachjargon der Naturwissenschaften, eines der zwei grossen Standbeine des Sach- und Fachbuchverlags.

In den Nischen jedoch, da wolle man zu den Besten gehören: «Es gibt wohl kaum eine Botanikerin, in deren Bücher­gestell wir nicht vorkommen», so Haupt. Im Bereich Natur und Umwelt will er auch Trendsetter sein, und so erscheint schon mal ein Buch über «freilaufende Hühner in den Gärten» – ein Hype, der jetzt von England anrollt.

Hoch ist der Anspruch auch in der zweiten Nische des Verlags, in Kunsthandwerk und Design. Man bemüht sich im deutschsprachigen Raum ums Neuste rund ums Gestalten, Falten, St(r)icken, Schnitzen, Stempeln, Formen – von der Kalligrafie hin zu Guerilla-Möbeln.

Der Trend manifestiert sich global: Kleinere Verlage spezialisieren sich stärker, um trotz des digitalen Wandels und Konkurrenz durch grosse Plattformen ihre Existenz zu sichern. «Wir können nicht mehr wie früher auf allen Hochzeiten tanzen», stellt Haupt klar, der den Verlag in dritter Generation seit 2003 führt.

«Selbst wenn ein Bestsellerautor wie etwa Martin Suter bei uns anklopfen würde, müssten wir aus programmatischen Gründen ablehnen.» Sagts und lächelt schmunzelnd.

Urwalddoktor bringt Erfolg

Ein anderer Bestsellerautor hat 1921 den Erfolg des Verlags angestossen, nämlich Albert Schweitzer. Und so kam es: An einer Orgelprobe im Berner Münster trifft Paul Haupt, Matthias’ Grossvater, zufällig auf den Urwalddoktor. Es entsteht eine Freundschaft zwischen Arzt und Verleger, man trifft sich im schmucken Haus am Falkenplatz, «hier in diesen Räumen», so Haupt und lässt seinen Blick durchs Sitzungszimmer schweifen.

«Albert Schweitzers Buch rettete das Geschäft meines Grossvaters.»Verleger Matthias Haupt

Ein Jahr später erscheint Schweitzers erster Bericht über sein Wirken in Lambarene bei Paul Haupt – und schlägt ein: «Das Buch macht den Arzt weltberühmt und rettet das kriselnde Geschäft meines Grossvaters», erzählt Haupt; auch das Verlagswesen kämpfte sich nach dem Ersten Weltkrieg durch widrige Zeiten.

Übernommen hatte Paul Haupt Buchhandlung und Verlag 1918 von Max Drechsel, der die «Akademische Buchhandlung für Medizin und Naturwissenschaften» 1906 am Bühlplatz gegründet hatte.

Über viele Jahre dehnte sich der Verlag in Vielfalt aus. Es erschienen Volkskundetitel über das Brauchtum im Lötschental, die Berner Heimatbücher mit Darstellungen des Emmentaler Bauernhauses, Anleitungen zum Handarbeiten – etwa «Komm, wir sticken».

Unter der Ägide von Max Haupt, dem Vater des heutigen Verlegers, kamen ab 1946 renommierte Titel in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und universitäre Schriften dazu. «Mit der Universität Bern besteht bis heute eine besondere Verbindung», so Matthias Haupt.

Print, digital, App oder alles?

Thematisch zieht man heute ­kleinere Kreise, verlegerisch umso anspruchsvollere: Ein Ja oder ein Nein für oder gegen ein Buch reicht nicht mehr aus. «Es muss analysiert sein, ob es als Print oder in digitaler Form erscheint – oder sowohl als auch.». Das bekannte Flaggschiff des Verlags, die «Flora Helvetica», ist zum Beispiel als botanisches Nachschlagewerk mit über tausend Seiten erhältlich – aber auch als App für unterwegs.

Die Gratwanderung oder eben der Brückenschlag zwischen digitaler und analoger Welt involviert laut Haupt sein ganzes 25-köpfiges Team am Falkenplatz, vom Lektorat bis zum E-Publishing.

Doch allen Inhalten auf elektronischen Endgeräten zum Trotz: «Ich habe keine Angst um das Buch in unseren Händen», so Haupt. Sofern es handwerklich gut gemacht ist und auch haptisch überzeugt, den Fingerspitzen schmeichelt.

Das Haupt­anliegen von Haupt ist aber: «Ein Buch ist erst dann gut, wenn es ­relevant ist und damit den Tag überdauert.» (Berner Zeitung)